梁晧恩聞舊男友張致恆有意做結紮避孕感悲哀：呢樣嘢好唔得

梁晧恩（April）今日（4/7）現身荃灣有線大樓出席自己有份主持的開電視全新資訊節目《一線搜查》開廠拜神儀式。提到前男友張致恆（Steven) 承認生3個小朋友壓力大擬做結紮手術。April聽到此消息表示相當震驚：「我真係認唔住都要講，佢竟然用呢一個方法去避免懷孕，對於佢呢種行為，我真係好難去形容。其實我以前做社工嘅時候係有做外展嘅工作，都會教其他人小心如何性行為，如何去避孕。咁所以而家我對住佢呢啲人竟然有咁嘅行為，我覺得好悲哀。因為佢係一個成年人，而佢冇做一個完全負責任嘅人，呢樣嘢好唔得。」

梁晧恩得悉前男友張致恆有意做結紮手術避孕，直言感到悲哀。（陳順禎攝）

提及到當年與張致恆公開交往3年，男方突然宣布和女粉絲雯雯結婚，並曬出一家三口合照，隨即男方被爆劈腿5女的醜聞，令她崩潰一度出現尋死念頭。April表示：「其實當時我係有嬲佢，只係有一刻，而且係好細。因為主要係傷心多。而傷心係因為我信相佢。如果一早我係知道佢為人係咁豐富嘅關係，我就一早就離開咗佢。（佢仲有冇搵人或借錢？）佢冇再搵我。可能佢知我同佢行嘅路相差太遠，無論性格價值觀都差好遠，咁所以佢係唔敢再搵我。不過我聽身邊朋友講，前排佢係有繼續問人借錢，不過啲人唔再理佢。（佢話自己性上癮，你知唔知佢有？）呢樣嘢我冇經歷過，因為我係需要有關係先會有進一步發展，但我對佢好快就好疏離，可能呢樣嘢我唔認識佢，咁先令到佢有咁多問題。」