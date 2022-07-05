三位內地失婚女神同時出劇集　Baby先輸一條街楊冪趙麗穎不戰而勝

內地藝人楊冪與劉愷威早年離婚後一直在事業上衝刺，把重心全都放在事業上，而內地藝人趙麗穎與馮紹峰去年離婚後也是把事業放在重心的另一位，楊穎（Angelababy）與黃曉明今年年初宣布離婚後，繼早前兩位「女神」後成為第三位單親媽媽。三位單身後的女神級人馬，最近同時有新劇準備播出，未知三位女神誰能奪得收視之冠。

（微博@嘉行楊冪工作室）

趙麗穎

Angelababy到底發生甚麼事？（楊穎工作室微博圖片）

有多劇在手的Baby劇未播出已經劣評如潮，因為Baby只有「單一」的演技，劇未播出已經被評「爛劇」，即使在新劇中Baby夥新一代型男賴冠霖做情侶來吸睛都未能獲得好評。Baby自從與黃曉明離婚後便失去了光環，早前更傳出Baby在拍攝綜藝節目中被排擠外，待遇更有明顯的分別，劇酬更不用說，跟以前的天價相差很遠。

Angelababy的身材越來越好。(微博截圖)

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反而楊冪夥比她年輕9年的許凱推出新劇，未播出已經一致獲得好評，因為楊冪的演技備受肯定，不會用「單一」演技來演完一套劇，加上楊冪與許凱的情侶檔十分自然，令觀眾十分滿意。

楊冪在520當天曬出鮮花照。（微博圖片）

最後趙麗穎亦有新劇推出，劇中的她雖然沒有與誰組成情侶，但趙麗穎的演技也是備受肯定的，因為她以30多歲的年齡飾演一個20多歲的少女，而且不用濾鏡，真實的演出令人不禁對她大力讚賞。

演技是三位中最好的一位。（微博@趙麗穎工作室）