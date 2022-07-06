張栢文復出拍《一舞傾城》　曾獲家姐張栢芝贈70萬豪車轉揸Uber

由王晶監製的TVB新劇《一舞傾城》近日在佛山及廣州取景拍攝，一眾演員包括姚子羚、楊明、蔡潔、傅嘉莉等都投入到如火如荼的拍攝當中，但原來張栢芝細佬張栢文亦有參演。張栢文連日來拍片分享了不少拍攝花絮，片中所見他與楊明、唐文龍、李嘉身處一間酒店，眾人都以「古惑仔」造型上陣，據張栢文所講，他們在劇中飾演出生入死的好兄弟，雖然他未有透露更多詳情，但不少網民都留言表示支持他復出！



張栢文與楊明、唐文龍、李嘉一起拍片。（影片截圖）

現年37歲的張栢文在2002年加入娛樂圈，簽約成為歌手，但發展平平，演出機會甚少。其後張栢文開始創業，他曾在銅鑼灣開樓上吧，當時栢芝同謝霆鋒都有捧場，之後他又投資車行，有指張栢文曾因為買車騙取差價激嬲栢芝，令姊弟關係一度決裂，栢芝更斷絕所有經濟援助，但之後張栢文因欠租遭戶主及法庭追數，栢芝不忍細佬陷入困境，得知張栢文有意加入Uber司機行列即豪送一部逾70萬港元的七人車給細佬，讓他可以靠揸車自食其力。

張栢文曾在銅鑼灣開樓上吧，當時張栢芝同謝霆鋒都有捧場。（視覺中國）

直至最近張栢文活躍於抖音，除了頻頻拍片之外，他還有開Live同網民互動，又會回覆網民的評論，積極鋪路復出娛樂圈。如今張栢文有份參演《一舞傾城》，相信會是一次不錯的演出機會。