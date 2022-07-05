張敬軒做馮允謙尾場嘉賓　送14年前首場紅館騷名貴腕錶做禮物

歌手馮允謙（Jay Fung）九展Star Hall《Have a JAY Time 2022 演唱會》今晚（5日）來到尾場。On仔（陳健安）、JW（王灝兒）、許廷鏗均有捧場。除了連續四晚嘉賓都是Asha（徐㴓喬）外，今晚張敬軒亦驚喜亮相，兩人合唱《愛斯基摩人之吻》，期間張敬軒飆高音時更引來全場尖叫。

Jay Fung尾場嘉賓是張敬軒。（梁碧玲 攝）

唱完後張敬軒與Jay Fung在台上聊天。兩人已相識逾10年，Jay Fung亦有參與張敬軒歌《Do What You Want》的製作，他又感謝Jay Fung亮相其紅館演唱做嘉賓，張敬軒說：「好開心我嘅騷升上嚟嘅第一Part有你把聲。」

Jay Fung尾場嘉賓是張敬軒。（梁碧玲 攝）

隨後來到送禮環節，張敬軒指考慮多時後，決定送於2008年完成第一場紅館騷後，送給自己的第一份名貴禮物IWC腕錶，張敬軒說：「呢個手錶好長一段時間係我最貴嘅禮物。」他續指：「諗咗好耐，上個禮拜終於諗到，今日特登早起，喺夾萬將呢件禮物攞返出嚟，因為都擺咗好耐，送畀你一份對我自己好有意義嘅禮物。」張敬軒更親手將腕錶戴到Jay Fung手上，又說：「希望你唔好介意係二手，都停咗產好耐。上好鏈，較好時間㗎啦，係今晚。」令Jay Fung大為感動。

張敬軒。（梁碧玲 攝）

收到這份意義重大的禮物後，Jay Fung即口窒窒說回贈的禮物沒有那麼貴重，是一個迷你教堂聖鐘。張敬軒開玩笑說：「我冇啷啷咩而家！（Jay Fung：聽上好舒服。）你好舒服呀嘛，我揸住呢個就好唔舒服㗎啦！」

送禮環節後，張敬軒獨唱《追風箏的孩子》，他解釋指「追風」與「Jay Fung」讀音相似，才選擇此歌。說畢後他笑道：「講完我自己都打冷震呀！」