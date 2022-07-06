姚焯菲新歌MV校服Look青春可人　邀得王菲葉蒨文同場演出

早前15歲的「國民初戀」姚焯菲（Chantel）受緋聞困擾，不少私密照片及私人影片流出，7月2日晚與家人離港到紐西蘭散心兩星期，人在外地亦不忙宣傳新歌《#BFF》，MV中Chantel更以校服Look現身青春滿瀉。

身在外地的Chantel姚焯菲不忙宣傳新歌，MV中更以校服Look登場非常青春。（影片截圖）

早前姚焯菲爸爸對女兒被惡意發放影片一事入稟展開民事訴訟，指她是「在香港、內地甚至全球著名的女歌手及藝員，影片涉誹謗，及影射她和他人發生不當的關係。」7月2日晚上Chantel與家人離港到紐西蘭散心兩星期，7月4日Chantel新歌《#BFF》上架，不足兩日已近18萬次瀏覽。

7月2日晚Chantel姚焯菲與家人已去紐西蘭。（葉志明攝）

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身在外地的Chantel上載MV拍攝花絮，片中她笑得非常燦爛。《#BFF》MV用成年人角度回憶少女時代，Chantel與2020年落選港姐謝恩靈飾演讀書時的閨密，二人穿上校服青春可人，本是學生的Chantel似番15歲少女，比Chantel年長 4、5年的謝恩靈亦零違和感。MV最後演員有兩大天后名字，原來是TVB藝人葉蒨文與王菲，演成年版的Chantel和閨密。

姚焯菲（Chantel）與2020年落選港姐謝恩靈飾演讀書時的閨密。（影片截圖）

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