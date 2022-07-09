新專輯由Joey代Gary監製　One Promise：佢好照顧我哋呢班百厭星

香港樂隊One Promise 在過去兩個月更在不同的商場進行tour，One Promise表示開始時使有一種「失而復得」的感覺，因為太久沒有公開表演。所以被問到對於今次的演出會否太大壓力時他們都異口同聲表示：「暫時沒有太大的壓力。」

One Promise對演出感沒有太大壓力（梁碧玲攝)

One Promise早前在排練時把歌曲都重新編曲，有些歌曲更加入RAP的版本，希望可以帶到新的一面給觀眾。對於One Promise會否回饋粉絲時則一致開玩笑的表示「Show肌」，One Promise隨即表示會回饋「眼淚」及「大合唱」，因為當看到粉絲感動的眼淚時會不自覺地跟著一起哭，然後一起唱歌。

One Promise隨即表示會回饋「眼淚」及「大合唱」（梁碧玲攝)

One Promise今次的專輯找來了太極樂隊的Joey Tang來監制，原來他們之前的專輯是由同為太極樂隊的Gary Tong來監製，二人都對One Promise疼愛有加，One Promise表示：「Joey哥代替了Gary哥照顧我哋呢班百厭星。」四人同說Joey哥很能帶動他們，令他們感覺十分舒適，對錄製專輯時沒有太大的壓力。

One Promise今次的專輯找來了太極樂隊的Joey Tang來監制（梁碧玲攝)

One Promise被問到早前Anton及天衡確診肺炎後會否令錄音遇到延滯：「我地互相都好緊張大家嘅。」Anton立即補充：「我同天衡都確診咗，頭嗰十幾日好唔舒服，反而陰性後就開始喉嚨敏感，咳左2個月，所以當時喺錄音室咳住錄。」更叫大家可以留意一下《I'll Be Fine》這首歌會有些特別。但因為Anton曾經確診過肺炎，所以身體亦有出現後遺症，更要到醫院照X光，才發現因咳嗽導致肋骨骨裂，所以現在Anton都不敢大笑以免會弄痛自己。

Anton表示身體出現後遺症 （梁碧玲攝)

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