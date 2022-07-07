廖啟智遺孀陳敏兒首受訪剖白丈夫離世感受　感人回憶搞喊阮小儀

由阮小儀和陳健安（安仔）主持的ViuTV節目《21克公寓》本周五 (8/7) 將擋出最後一集，這集的壓軸嘉賓，是廖啟智 (智叔) 遺孀陳敏兒與他們的二仔廖文信，今次是陳敏兒在智叔離開後首次接受訪問，她分享了智叔離世前後的感受。她今次願意接受訪問，是因為想鼓勵大家在難過時仍能勇敢面對各種難關。而在訪問期間，兩位主持都忍不住感動落淚。

陳敏兒與二仔接受ViuTV節目訪問。(節目截圖)

智叔去年3月因胃癌逝世，終年66歲，安息禮上陳敏兒播出短片總結了丈夫智叔的一生，大讚對方是個好丈夫、好爸爸、好演員，甚至是醫生口中的A+病人，她作為妻子以智叔為榮。她當時又憶述與智叔臨別時的情況，面對生離死別，智叔十分之不捨太太和兩名仔仔。而當陳敏兒在節目中分享怎樣去照顧患上胃癌的智叔，以及摸着智叔手的感受時，就令小儀憶起自己當年怎樣去照顧臨終前的爺爺，因此忍不住感觸落淚，要陳敏兒安慰她。

智叔與太太陳敏兒以及兩個仔仔。(IG@JOHN_LIUUUU)

智叔的大仔廖文哲就坦言自己青少年時期性格率性隨心，父親則紀律性強，因此兩父子當時關係並不好，他說：「我以為爸爸唔鍾意我，但係每次我喺澳洲讀書返嚟，喺機場睇到佢嘅笑容，我知道佢係從心底裡想見到我。」

陳敏兒與二仔憶述智叔生前點滴。(節目截圖)

點擊睇智叔與大仔文哲同遊南極溫馨短片：