67歲周潤發近況曝光滿頭銀髮超帥氣有型　粉絲一句話竟令佢勁疑惑

現年67歲的周潤發（發哥）出了名極之親民，身為國際影星的他全無架子，且生活相當貼地，經常出入街市和平民食肆等地方，又喜愛行山跑步，不少粉絲都曾野生捕獲他並成功集郵。今日又有網民於社交網分享她昨日 (6/7) 一家酒店的意大利餐廳遇見發哥的經歷，還曬出了兩人的合照。

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該名網民開心地寫道：「影視界最想見到的人，沒有之一，從6月中開始期待這一天，終於等到；懷著期待激動不已的心情早早去上班，特意提前10分鐘上樓，為的是想有機會看到他走進餐廳的樣子。」原來她早就知道發哥要來幫襯她所打工的餐廳，一直十分之期待。她表示發哥當日身穿黑色高領上衣，滿頭銀發，五官輪廓很秀氣，跟友人坐在餐廳的小房中聊天。該名網民獲經理安排跟發哥合照，並把她的手機送到發哥手裡，她用普通話問發哥可不可以脫口罩，發哥卻流露出一臉疑問的表情，隨後她再用廣東話問，發哥便脫下了口罩，兩人成功合照。從照片中可見，發哥精神奕奕，面露親切友善微笑，且相當帥氣有型。不少網民都留言大讚他：「發哥真係高大帥氣有型，好靚仔呀！」

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