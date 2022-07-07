港姐2022｜微博網民唔buy熱門　呢兩位爆冷跑出有個被讚似佘詩曼

TVB年度盛事《2022香港小姐競選》日前舉行記招，20位候選佳麗首晤新聞界，隨後TVB亦有發布官方照片和20位佳麗的IG帳戶。而港姐的討論度在微博亦甚高，網民揀選心目中的冠軍人選。不過，有不少網民就給官方照片留負評。



20位佳麗早前見傳媒。（資料圖片）

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有微博網民覺得今年港姐的水準一般，洗版式留言︰「這也太難選擇了」、「我能不能說沒有一個符合我心中的形象的」、「突然好懷念以前的選美港星啊」、「一屆不如一屆」、「我感覺我變臉盲了，都差不多吧」、「這是認真的嗎…看了好久棄權棄權」、「現在選美已經不看臉了嗎」，不過有人覺得是照片的問題，有人說︰「這幾年的平面照一言難盡，上電視的時候反而好看點」。亦有人讚美佳麗們「自然美+沒有過度修圖+自信大方，都挺好」。綜合留言區的留言，最受微博網民歡迎的，並非一直被捧為「大熱門」的佳麗，例如「翻版孫藝珍」梁超怡（Joey）和刑慧敏（Sharon），令人跌眼鏡！而最多微博網民支持的是3號陳瑞菱（Reina）和18號何詩琪（Maggie），更有不少網民讚Maggie有佘詩曼的感覺！

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