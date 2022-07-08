44歲亞姐繆非臨長居上海近況曝光　住覆式大屋過貴婦生活！

1996年亞姐亞軍繆非臨早已淡出娛樂圈，她於2007年在上海結婚，嫁給做生意的圈外人老公，同年11月誕下女兒Tiffany（趙元源）。長居上海的繆非臨近來愛上玩抖音，令她的近況曝光！



現年44歲的繆非臨保養很好，而且好貴婦！（微博圖片＠繆非臨Fifi）

繆非臨是1996年的亞姐亞軍。（影片截圖）

繆非臨在抖音上載不少與女兒的生活片段，以及對教育女兒的看法。而早前因為疫情的關係，她透露自己足足留在家足不出戶80幾日。繆非臨的片段中，不時亦不經意曝光了住的家，見到她的家以白色為主，而且裝修華麗，單單是在她常常打卡的鏡位附近，就見到身後有水晶吊燈，家居非常豪華！而見到繆非臨的衣着非常講究，當然不乏名牌，她和女兒出入也有專車接送，看來生活過得相當不錯！

繆非臨經常在這面鏡前拍跳舞片，是打卡位！（抖音截圖）

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參加1996年亞姐出身的繆非臨，當年獲得亞軍，並加入娛樂圈發展，在亞視曾拍過《雪花神劍》（1997年）及《縱橫四海》（1999年）等劇集，電影方面曾參與過《志明與春嬌》（2010年）。她後來於2007年結婚，老公是生意人，有指她現在主要跟丈夫一同打理上海的美容和餐廳生意。雖然她已淡出娛圈，但見到她跟張文慈和翁虹仍有聯絡，非常好朋友，而繆非臨偶爾亦會回香港探朋友。