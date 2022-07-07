蔡卓妍林峯直播談《神探大戰》　鍾欣潼讚10年來最好看電影之一

由劉青雲、林峯及蔡卓妍領銜主演的電影《神探大戰》將在7月8日於內地率先上映（香港7月21上映），昨日（6日），阿Sa、林峯與微博工作人員連線，暢聊影片幕後故事。



《神探大戰》終於上映。（劇照）

阿Sa透露，早前同鍾欣潼以及一班參加《乘風破浪3》的「姐姐」吳謹言、張天愛、王心凌、唐詩逸一起看了《神探大戰》，大爆阿嬌觀影後的反應超誇張：「因為她平常看電影都會玩手機，她看我們這部戲，真的完全沒有看過手機，她說太緊張了，因為這部戲真的不能錯過任何一秒，因為你錯過一秒 ，可能你就會『啊，為什麼會這樣』，然後看完之後她就說『嘩，這是我這10年看過其中一部最好看的電影。』我挺開心的。」而其他幾位姐姐也大讚好看。

阿Sa與林峯直播連線暢聊《神探大戰》拍攝點滴，透露一班姐姐看後力讚。（視頻截圖）

由於阿Sa與阿嬌、容祖兒（Joey）現在正於三亞度假，直播期間，她們還特別出鏡，同林峯打招呼，為新戲撐場。視頻中，阿嬌與Joey都以素顏出鏡，可能因filter的緣故，阿嬌在鏡頭中樣貌大變，面型縮小之餘，雙眼放大不少，五官變得不協調，與原本的美貌相差甚遠，但不難看出她的皮膚比起阿Sa同Joey更加白皙。

儘管阿嬌被filter「醜化」，不過依然獲網友力讚：「鍾欣潼素顏太太太好看了」、「這三姐妹同框的畫面真的很養眼」、「阿嬌一出鏡就感覺好驚豔啊」等。

阿嬌從不畏懼展示素顏。（微博@鍾欣潼）

點擊下圖睇阿嬌靚相：