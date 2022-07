香港藝人鄺潔楹(Judy)上星期踏入30歲生日,已經在社交平台上載了3張黑白照片,同時表示自己十分期待「29+1」,可惜Judy生日當天遇上了颱風,所以Judy都在社交平台話:「A day filled with rain and lots of love. Thank you!」

鄺潔楹(Judy)上星期踏入30歲生日 (ig@judy.kwong)

今日(7日)Judy上載了一輯慶祝生日的照片,照片中Judy穿起了一件低胸晚裝站在一紮巨型玫瑰花前,十分性感,Judy面前更放了數紮不同款式的花,背後又有大型的心心汽球,夢幻到爆。Judy亦上載了戴上皇冠的照片並留言:「你哋令到我好似公主!」連生日蛋糕也有兩個,難怪Judy都話自己似公主。