Gin Lee李幸倪透露離開環球原因　坦言決定唔易做：掙扎咗好耐

李幸倪（Gin Lee）今日（7/7）現身香港科學館出席慈善基金慶祝晚宴，並盛裝打扮以黑色露背連身褲示人。Gin接受《香港01》訪問時表示知道主辦方經歷千辛萬苦才成功舉辦活動，所以一定要親身支持：「有8隻恐龍骨運到嚟香港，呢件事已經係一個壯舉，要喺世界各地運嚟，又要搵專人照顧。知道佢哋籌備咗好長時間、經歷好多困難，最終成功舉辦到展覽，好想親身嚟見證。」



Gin Lee現身香港科學館出席慈善基金慶祝晚宴，並盛裝打扮以黑色露背連身褲示人。（葉志明攝）

Gin早前宣布約滿環球，但一直未有落實去向，她透露目前先完成當下的工作，再去考慮與其他唱片公司簽約的問題：「都有同唔同公司傾偈，要諗未來五年、十年自己想向邊方面發展，同唔同公司合作方向、模式會好唔同，想慎重考慮邊種係未來自己想做。想做過去十年自己想做，但未有機會做嘅音樂，難得而家有自由，過咗癮先…而家都未有一個好實質嘅Plan，但都有啲心水班底，一路同佢哋溝通緊、問佢哋意見，都幾期待可以嘗試一啲新嘢。」

有傳Sony Music向Gin招手邀請加盟，她未有正面回應傳聞，但非常感謝大家的關心：「呢段時間好多謝咁多間公司，有好多朋友、舊同事，同行都好關心我嘅狀況，甚至圈中Artist都會打電話問我去向、需唔需要Advise咁，好多謝你哋。的確有同好多唔同人傾偈，仲一路傾緊…好感激我有好多機會，我有得揀，反而要諗清楚自己想點繼續發展。」

Gin早前宣布約滿環球，但一直未有落實去向，她透露目前先完成當下的工作，再去考慮與其他唱片公司簽約的問題。（葉志明攝）

至於離開環球的原因，Gin坦言是時候轉換環境：「喺呢間公司都8年時間，可以話係一個好Comfortable嘅狀態，一個舒適圈。既然就嚟完約，掙扎咗好耐，要繼續喺自己舒適圈，定係試下唔同嘅嘢，呢個決定都唔易做…要離開都要面對唔同Challenge，希望趁年輕攞多少少勇氣出嚟，再睇下自己有咩突破，純粹想睇下呢一刻仲有啲咩可以令到自己好驚喜，最緊要無悔。」Gin說明天（8/7）將推出新碟《Time＆Faith》，自己亦非常期待：「係呢個階段嘅總結，呢隻碟記錄咗好多唔同嘅情緒、心態，對未來嘅展望，希望大家支持下。」