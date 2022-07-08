黃子菲孖兩大KOL聚會感情極好　位位大有來頭月入至少6位數

楊受成幼子楊政龍（Alex）的KOL女友黃子菲（Ava）日前上載了多張與閨蜜的合照，並寫道：「我們要一起長大，一起變好，一起溫柔，一起到老。」原來另外兩位KOL Yumi（黃詩棋）和GIANN（陳芷瑩），與她一樣大有來頭。

三大KOL！（IG截圖）

人氣超強！（IG/@avaw）

Ava的男友楊政龍作為英皇集團執行董事，現時更身兼英皇娛樂和英皇電影副主席身份，被視為集團接班人的他被封為城中筍盤。前年年初Ava更為楊政龍誕下囡囡，雖然兩人至今未有透露任何結婚計劃，但Ava經常在IG大曬富貴生活，除了出入高級餐廳之外，還不時坐遊艇出海，而她亦有分享居家照，可見大屋是複式設計，戶外花園亦十分闊落！

楊政龍（Alex）與KOL女友黃子菲（Ava）至今未有透露任何結婚計劃，但不時放閃。（影片截圖）

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另一位KOL Giann曾因貌似林依晨和楊冪，曾獲娛樂公司邀她做歌手，但她不愛唱歌而斷然拒絕；不過她對做演員卻躍躍欲試，曾為微電影試鏡，可惜又告落選，結果專心做KOL。目前擁有45.6 萬位粉絲的她每月月入６位數，近年她更創立自己的品牌，與友人合資6位數，與日本藥廠研發美白丸及保濕系列。

人氣KOL！（IG/@chan.tsz.ying）

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而有「馬來西亞Angelababy」之稱的黃詩棋（Yumi）在IG坐擁近一百萬粉絲，人氣相當高！曾在馬來西亞及內地發展的Yumi在去年簽約古天樂公司，成為旗下藝人，未來亦會長駐香港發展， Yumi更對老闆古天樂讚不絕口：「佢好friendly，好nice同埋好gentleman。」

好姊妹！（IG/@avaw）