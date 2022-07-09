許冠文許冠傑三兄弟相約睇戲激罕同框　78歲許冠武消瘦不少顯老態

有「冷面笑匠」之稱的許冠文曾演出不少經典作品，不過年屆79歲的他已經逐步減產，甚少出席公開活動。日前許冠文在微博Post出近照，並寫道：「八十七年前誕生的貨車司機，我們的不朽歌王！」相中所見，許冠文同細佬許冠武、許冠傑相約一起睇電影《貓王》，三兄弟激罕同框，更對着鏡頭大擺Pose！



三兄弟激罕同框！（微博@許冠文）

以一身牛仔裝出鏡的許冠文，頭戴淺色帽，再配上標誌性的眼鏡，活力十足。歌神許冠傑就身穿花色外套，戴上Cap帽，一身打扮十分年輕。而穿着藍色背心，半蹲在前面的男士，就是在「許氏四傑」中排行第二的許冠武，他曾在許氏兄弟喜劇系列《半斤八兩》、《新半斤八兩》中客串演出，但後期比較少出鏡，主要做幕後工作，擔任導演或攝影師。已經78歲的許冠武，看起來沒有大哥顯得年輕，而且消瘦了不少，難掩老態，但精神狀態還可以。

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許氏三兄弟難得聚首一堂，網民都表示十分驚喜，但亦有網民感嘆，可惜許冠英已經不在世。許冠英在「許氏四傑」中排行第三，從影40年的他憑着喜劇片《鬼馬雙星》奠定在影壇的地位，而他在《殭屍先生》中的精湛演技亦大獲讚賞，可惜在2011年，許冠英因心臟病發在家中逝世，享年65歲。

許冠英在《殭屍先生》中的精湛演技大獲讚賞。（影片截圖）

曾參演不少喜劇電影。（影片截圖）

許冠傑全家康樂園豪宅花園開Party 自設音樂室處處可見至愛豹紋