意外步出│梁諾妍教人工呼吸勁專業 「狂吻」瑜珈仙子杜詠珊

《意外步出》梁諾妍除了教人工乎吸，還教授如何在水中為小腿拉筋。

《意外步出》逢周四、五晚上10點半播映，隊長 Inez帶領隊員杜穎珊（Sandy）、馮子亮（Liam）、施焯日（Arthur），為觀眾解決城市或郊外會遇到的危機，分享求生技能。

昨晚播出第5集的《意外步出》，講解日常在家居會發生的意外及應對方法。經歷過墮崖及火燒的「助教」Mimi，今集再度登場，之前傷痕仍清晰可見。Mimi在昨晚短短時間內，已先後體驗滑倒、頭部撞擊及遭受刀插等「意外」，令已經遍體鱗傷的Mimi，更加不似公仔型。在Mimi犧牲下，3位學員學曉傷口包紮、人工呼吸及心肺復甦及使用AED（自動體外心臟除顫器）。

節目還有示範人工呼吸。

今晚隊長Inez會同3位學員坐船出海，其中Liam原來不懂游水，Sandy聲稱當過救生員。抽筋在水上活動老是常出現，Inez教隊員一招水中拉筋自救法。

接住講解遇溺課題時，各人目光都投向Liam，順理成章他成為最佳「示範」對象。Liam先後被救生圈及拯溺示範「救」過上船，Inez話拯溺重點是「托顎」及「頂背」，避免做成「雙溺」。

最後一課是3位學員，將上集教的人工呼吸學以致用。Liam連戲繼續扮演傷員，成為Arthur同Sandy施救對象。最後隊長Inez看不過眼隊員的錯誤示範，怕教壞觀眾，決定披甲上陣。人妻Inez的螢幕「初吻」落在Sandy嘴上，她完美展示正確人工呼吸手法及注意事項。



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