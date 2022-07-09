Proof求證．專訪︱王菀之搞劇場被人叫收手：賣到97%飛先收支平衡

王菀之（Ivana）無疑是圈中數一數二多才多藝的藝人，既是唱作歌手，更是香港金像獎最佳女配角，剛剛搞完《Notes樂》古典音樂會，轉個頭又宣布在舞台劇《Proof求證》中擔任監製、劇本翻譯兼主演，用個「勁」字來形容也絕不過譽。在《Proof求證》一劇中，與好戲之人陳淑儀、陳康和吳鳳鳴合作的她，便飾演集數學天才與精神病人特質於一身的Catherine，因宣稱自己成功解構到數學界世紀難題被備受質疑，故事不但引人入勝，更與Ivana演慣的喜劇截然不同。的確，Ivana其人及其作品一直予人活潑、玩得夠放的感覺，甚至可以話有「少少癲」，但這種「癲」又與Catherine神經質的「癲」大有不同，所以她接受《香港01》訪問時坦言今次是一個挑戰：「呢一種要用好多個Layer去演嘅角色，的確同我以往演開嘅Comedy好唔同，今次真係第一次。」

王菀之、陳淑儀、陳康和吳鳳鳴主演的舞台劇《Proof求證》將於八月25日至28日、八月30日至九月四日舉行合共14場公演。（Facebook/@thisisivana）

揀《Proof》全因易做？

2019年試過製作兼翻譯《First Date》的Ivana，今次揀選劇作家David Auburn撰寫的《Proof》，原來亦有段古：「我好鍾意呢個劇本！我第一次睇其實係電影版（2005年上映），Gwyneth Paltrow（桂莉芙柏德露）、Anthony Hopkins（安東尼鶴健士）主演嗰套，當時都仲未完全踏入表演行業，唔識用任何Technical眼光去分析任何嘢，但係我就係俾套戲吸引咗，當時我有好多感受唔識形容，但冇耐就放埋咗一邊。」然後2014年入場觀看邵美君主演的『風車草』版本後，她重拾了當年感覺，並開始對這齣戲劇心心念念：「到年半前決定要做舞台劇，因為好想同淑儀老師有對手戲，所以就搵咗佢一齊傾，佢哋提議《The Unexpected Man》（不期而遇的男人），我就提議《Proof》，然後就兩套其中揀一套，之後導演Roy（司徒慧焯）、淑儀老師都係揀《Proof》。（唔揀自己提議？）佢哋再三諗過，覺得比較易做就係《Proof》，哈哈！」

王菀之除了是《Proof求證》的主演，亦是監製和劇本翻譯，她分享了一人身兼三職的原因：「請一個監製要好多錢，如果自己做到就做埋佢，翻譯我就係霸住嚟做，因為我鍾意。」（葉志明攝）

自認背劇本弱

時間離首場公演還有個半月，話多不多，話少不少，Ivana坦言剛剛完成了第一次圍讀，發現有不少需要修改的地方，希望可以盡快譯畢第二稿：「其實翻譯係好開心，係一個既緊張刺激又好舒壓嘅活動，好像與四位角色做朋友咁，反而最難係背劇本，阿Roy叫我哋背好咗先去排戲，我從未試過係咁，我即刻話我背唔到，因為係需要排戲去背對白，對手有反應，我先諗到自己要講乜……我諗我有十日可以去背，但我自己同自己背，真係背到？我就唔信佢三個都背到！」

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一場賭博？

一般來說，去演藝學院開騷，首選一定是歌劇院，有近1,200個位，而只有415個座位的戲劇院肯定是次選，每場賣飛都賣少2/3，Ivana的《Proof求證》正正便在後者公演。揀細場有特別原因？Ivana聽完問題後立即忍不住拉高聲線說：「Book到先得㗎！歌劇院排到去2024年呀，要等兩年半，滿晒，搞到呢個場（戲劇院）都排到密一密！我諗住Book多一兩日做Backup plan，萬一要補場都好吖，冇呀，就係得呢幾日、呢14場。」

疫情緩和雖有一段時間，但「限座令」至今仍未解除，Full house繼續是「打折」狀態，面對着一場最多只可以坐350位左右的情況，真的有可能「圍皮」？「呢一刻真係唔知圍唔圍到皮，我哋冇贊助，要賣到97%飛先做到Breakeven（收支平衡）。（如果大吉利市爆第六波疫情點算？）只能欣然接受，呢樣嘢真係冇得預，決定咗做，佢真係會咁，真係冇辦法喇，後面又冇期，再排得番都可能要一年後。」

疫情下搞騷，雖然未至於是「倒錢」，但都與「賭錢」無異，幾乎樣樣事都要博。「未確定做之前，真係有做開舞台劇嘅人叫我三思，條數實在太難計。（好多人叫你收手？）係，我一講自己去戲劇院做，個個都話『吓，你計到數咩』。（你預蝕錢？）唔好呀！（驚？）未係好驚，但係我只會畀自己驚到七月中，之後就完全唔望個票房，專心準備。」

王菀之指自己之後會叫同事就算知道票房情況，都不要將結果告訴她。（葉志明攝）

剛剛搞完音樂會，現在又要搞舞台劇，一直忙到不可開交，豈不是沒有時間陪老公「Figure王」蘇卓航（Eric）？Ivana坦言對方沒有詐型：「佢係擔心，因為佢習慣深夜做嘢，成日都夜晚九點幾畫到朝早五點，但我就一兩點就瞓，而我嗰排仲遲過佢瞓，佢就要少少擔心喇！（做到殘？）我覺得有！不過我又覺得自己瘦咗少少！好事嚟！（呢套劇都要操？）要呀，圍讀時我都有同陳康講，不如你練大隻啲，我就瘦多幾磅，咁樣會襯啲，無理由我個角色有少少脆弱，但我就食到肥屍大隻㗎嘛。」談到電影版有親熱場面，Ivana坦言會保留，但尺度未知：「排戲時等導演決定，做劇場我就唔介意嘅，香港觀眾都好守規矩唔會偷偷錄低，電影就會介意，因為觀眾幾時都可以睇番，哈哈！」