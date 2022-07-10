I SWIM︱魏浚笙首次擔正孖呂爵安游水騷肌　一文睇清演員陣容

ViuTV原創劇《I SWIM》將由星期一（11日）起，逢星期一至五晚上9時30分播映。劇集由馮志強執導，呂爵安、魏浚笙、吳海昕及袁澧林領銜主演，邱士縉、楊偉倫、吳啟洋、歐鎮灝、王智騫、王智德、葉振弘及黃奕晨主演，並由陳毅燊、林家熙、梁業、朱鑑然及羅永昌特別演出。劇中演員大多為俊男美女，因此令不少觀眾期待已久。

《I SWIM》將由星期一（11日）起，逢星期一至五晚上9時30分播映。（IG/@viutv）

劇情簡介

此劇改編自馮志強導演原創小說《I SWIM》，講述兩個青年泳手，展開一段亦師、亦敵、亦友的競賽，一場「天賦」與「努力」的較量，並一直伸延到他們的人生賽道。而在劇中主要圍繞區內設有四社的傳統男子學校——啟賢中學。天才泳手余浪沖（魏浚笙飾）轉校到啟賢中學C班，加入由李馬榮（呂爵安飾）、大秋（歐鎮灝飾）、班長（吳啟洋飾）及阿帆（王智騫飾）組成的游泳接力隊。Miss翁（吳海昕飾）首次來到男校成為C班的班主任，輔助五人戰勝A班接力隊，余浪沖亦邂逅敵校領袖生施詠（袁澧林飾）。

呂爵安為貼合角色密密操肌練水（IG/@viutv）

呂爵安為貼合角色密密操肌練水

在劇集《I SWIM》中，由MIRROR成員呂爵安（Edan）飾演的李馬榮是位全能泳手，自三歲起開始學習游水，無論是自由式、蛙式、仰式還是蝶式，無一不精。他就讀於啟賢中學，是校內的游泳隊成員兼隊長。Edan為了令自己的演出可以更加貼近劇中的角色，因此早在開拍的半年多前，已經密密操肌同練習游水。不時會在社交媒體中上載自己的飲食餐單，當中見到他以番薯、雞蛋、奶粉等代替正餐，更戒吃精製澱粉質，明顯見到Edan這次拍攝《I SWIM》的肉體比拍攝《大叔的愛》時所展現的肉體更結實！

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魏浚笙首次擔正男主角（IG/@viutv）

魏浚笙首次擔正男主角

魏浚笙（Jeffrey）在劇中飾演余浪沖，他會以轉校生的身份出現在啟賢中學，與李馬榮就讀C班及是班中的游泳隊代表，他除了擁有超強學習能力，還是一位天才泳手，與Edan展開亦師、亦敵、亦友的競賽。其實Jeffrey經常參與電視劇及綜藝節目，因此有留意的觀眾對他並不會感到陌生，不過《I SWIM》是Jeffrey首次擔正做男主角，再加上在節目中會展示連導演都稱讚的肉體，因此令一眾粉絲相當期待。

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吳海昕唔做女主轉做熱血老師（IG/@viutv）

吳海昕唔做女主角轉做熱血老師

吳海昕一改文青形象在劇中飾演熱血老師翁學千，她是4C班的班主任，因此負責帶C班的游泳隊出戰，當中不時都會與李馬榮發生衝突，但是在她的帶領下，令泳隊經歷多番成長。吳海昕有「民選港姐」之稱，由於樣貌甜美，加上曾經擔任劇集《二月廿九》的女主角「張麗紗（Yeesa）」，令她成為不少人心中的文青女神，不過這次吳海昕就不擔任女主角，一改之前的形象，以男校中的熱血老師形象出場，令人非常期待！

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袁澧林做學生妹（IG/@viutv）

袁澧林做學生妹曬青春

文青女神袁澧林在劇中飾演學生妹，曾經受到網絡欺凌的施詠正是她挑戰的角色，雖然袁澧林現年28歲，但是穿起校服後有模有樣，相當青春。《I SWIM》中她是冠中書院的領袖生，將會帶領主角余浪沖走出困境，可見二人之間有一段感情戲，不知道兩位的粉絲們見到後會不會吃醋。

Stanley飾演啟賢中學A班學生兼游泳隊隊長（IG/@viutv）

31歲邱士縉扮中學生毫無違和感

MIRROR成員邱士縉（Stanley）所飾演的王亞樂是啟賢中學A班學生兼游泳隊隊長，因此與Edan是競爭對手的關係，是學校泳隊中的男飛魚，過往一直帶領A班游泳接力隊打嬴C班。現年31歲的Stanley扮中學生毫無違和感，不過為了更加貼合角色年齡，他居然要保持線條下減肌，真是相當嚴厲的考驗。不過Stanley曾經出演過《地產仔》、《大叔的愛》、《IT狗》等劇集，相信飾演游泳健將亦難不到他。

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肌肉擔當王智德（IG/@viutv）

王智德成劇中肌肉擔當

MIRROR成員王智德（Alton） 飾演羅力森，同樣是A班學生兼游泳隊成員，是王亞樂的好朋友，並希望超越他成為飛魚。這次是他《男排女將》之後再次飾演運動員角色，而他與Stanley一樣，為了令身材看起來像中學生，因此要為減磅減肌做好準備。不過他仍然是劇中的肌肉擔任，因為在ViuTV公布預告照時，不少粉絲因為他的身材而流鼻血。

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吳啟洋現實中同為運動健將

P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）在劇中飾演簡雲長，是C班班長兼游泳隊成員，是余浪沖的小學同學以及好友。在現實生活中，Phoebus亦是一名運動健將，有10年的手球經驗，曾經是港隊U16手球代表隊成員，相信飾演運動員並不是什麼難事。

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歐鎮灝化身愛情專家

而另一位P1X3L成員歐鎮灝（George）就飾演何大秋，同為C班學生及游泳隊成員，劇中他自命愛情專家，以結識天下女生為己任，歌迷非常期待他的演出。

（IG/@imarco_p1x3l）

葉振弘與P1X3L成員「反目成仇」

葉振弘（Marco）同為P1X3L成員，不過在劇中就「反目成仇」變成競爭對手，因為他所飾演的楊仕福是A班的學生，但是由於易被挫折擊倒，因此成為C班泳隊主要攻擊目標。

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朱鑑然做隱世高手

朱鑑然所飾演的角色為校中隱世高手，因此暫時沒有公開角色名字，是冠中書院的校友，畢業後兼職游泳教練。與李馬榮一樣精通自由式、蛙式、仰式以及蝶式，更曾經入選港隊，被譽為「努力的天才」的章浩是他重點栽培對象。（IG/@viutv）

在《I SWIM》有不少演員參與演出，點擊下圖看其他角色的照片：