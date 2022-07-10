遲到的戀人｜阿Sa不是夢幻型女生　享受平淡愛情：平淡其實也挺好

現年39歲的阿阿Sa（蔡卓妍）首次參加戀愛類綜藝節目《遲到的戀人》受關注，事關她不時分享自己的愛情觀，拋出金句深受網友歡迎。而在最新一集中，提到小孩子問題的時候，原來曾幾何時阿Sa想生8個小朋友，並揚言如果真的當了媽媽，會把所有時間給予小孩，看來她將來絕對是一位好母親。

阿Sa在節目中大談愛情觀。（影片截圖）

在節目中因為有男嘉賓似乎不喜歡小孩子關係，而與女嘉賓的想法上不一樣，令大家覺得他們似乎不合適。正因為如此提到小孩子的問題，阿Sa坦承自己好喜歡小孩子，曾一度想過要生8個，令主持人都驚訝十足，阿Sa表示 :「我小時候很喜歡小孩的，我小時候跟我媽說我要生8個，其實我活到現在39歲也不容易，如果我真的有小孩，我肯定不會不愛他，不喜歡他，我肯定會把我所有的精力﹑時間都會給他。」從她言語中得知，她將來一定是好媽媽。

阿Sa曾經想生8個小孩 。（影片截圖）

對於離過婚的男女來說，他們大多都不想再舉行婚禮，只想低調完婚，因為他們認為結婚是屬於兩個人的，而不是要給任何人證明，而離過婚的阿Sa亦似乎認同素人嘉賓的想法，認為有沒有辦婚禮不重要，她表示：「其實我都無所謂，我是有沒有婚禮無所謂，那個婚禮是以甚麼的方式也無所謂。我現在的想法是我找到一個我很喜歡的人，很合適的人，而我現在就算沒有婚禮，我跟這個人一起我也很開心。」

而阿Sa亦講道身邊有許多女生是夢幻型的，她們對於愛情的想法是好像一些言情小說的情節般，但往往都是事願與違，她始終覺得平淡最好：「兩個人很愛對方，然後平平淡淡其實也挺好，我覺得會比做那樣（夢幻）的東西更好。」看來阿Sa是一位實務型的女生。

阿Sa同鄭中基有過一段婚姻。（視覺中國）

另外，在講道男女之間吵架的問題時，好多時候女生只要收到「包包」就能治百病，收到「包包」固然是開心，但對於阿Sa來說先解決問題再送包是最好的:「我覺得他有這樣的心思，這樣的心意，我還是會覺得開心的。但是我們的問題解決了嗎？才是重點，如果我們的問題解決了，然後你再送一個包給我，哄我，那我就會覺得很開心。」對於愛情﹑男女之間的相處，阿Sa自有一套想法，而她的想法似乎還得到許多女網友的肯定，認為她的愛情觀是對的，是一個有想法的女生。

阿Sa認為男生把問題解決了，然後再送包會最好。（蔡卓妍微博圖片）