Hillary劉沛蘅自爆酒後瘀事　廁所「開大」朋友幫手清潔：好尷尬

由連詩雅（Shiga）及蝦頭（楊詩敏）主持的網台節目《絲打圍爐》最新一集請來劉沛蘅（Hillary）大談酒後趣事，外形甜美的Hillary自爆好飲得，不但從未試過「斷片」，更直言絕對不會酒後亂性：「我係可能飲醉咗最多都係嘔，同埋瞓覺。」不過Hillary就分享了一單酒後瘀事，令她至今都仍覺得好尷尬！



Hillary原來好飲得。（YouTube影片截圖）

Hillary笑言曾有一次飲完酒後有便意，於是她就去了廁所，但因為去了太久都未出來，朋友就敲門關心一下她：「我唔知點解呀，我開咗鎖，跟住我個friend入嚟，佢係可能見到我去緊『大』啦，跟住係佢幫我清潔囉。女仔嚟嘅，我諗係因為佢冇得唔處理，你見到我坐喺度又唔郁又咁樣，咁佢冇得唔幫我，即係你都要扶我出去㗎嘛，唔可以霸住個廁所㗎嘛，所以佢就迫於無奈就幫我清潔，就同我出去，但我真係好尷尬。」

呢位朋友真係好抵得諗。（YouTube影片截圖）

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而Shiga就透露自己每次出席酒聚都會帶上男朋友，希望對方可以陪在自己身邊：「我去social或者同朋友飲嘢，我好想我嘅另一半喺我隔離，唔知點解，我硬係好想我另外一半坐喺隔離睇我哋十個女仔喺度玩咁樣。（但係你男朋友真係會去嘅？）佢唔開工咪去囉。（其他人會唔會帶埋男朋友出嚟？）有啲會嘅，但係就算唔會，我好想佢嚟，佢都會嚟。」網民紛紛留言大讚Shiga男友陳家樂非常貼心，好錫女朋友！

好貼心！（YouTube影片截圖）

網民紛紛留言大讚陳家樂好錫女朋友！（IG@shi_ga）