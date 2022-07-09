施匡翹keep住白滑美肌靠食素　中學時睇片嚇親：好血腥及殘忍

施匡翹（Zaina） 不單止被喻為長腿女神，更擁有令人羨慕的白裡透紅滑溜肌膚。她最近透露，保養心得是全靠自己茹素8年。



施匡翹最近在Youtube開設個人頻道。

施匡翹最近在Youtube開設個人頻道，以素食者身份介紹不同特色的素食餐館，分享茹素8年來的變化、心得及遇到的問題，每集介紹一間，繼第一集介紹fusion素菜餐廳後，日前再到一間中式齋館拍攝第二集，更走入廚房向大廚偷師學煮兩道素菜：糖醋魚柳及麻婆豆腐，期間更遇到搞笑事，施匡翹本來一心想親自下廚，但因廚房的鐵鑊實在太大太重，因安全問題，最後大廚只准她站在旁邊睇。

施匡翹教煮餸。

施匡翹解釋一下茹素的念頭：「8年前，仍在讀中學，無意中睇到一條不同動物肉食製作過程的短片，好血腥及殘忍。我當時完全被嚇親，睇到第二幕已忍不住哭了出來，太殘忍啦，我愈哭愈厲害，控制不住聲嘶力竭地哭。由嗰一刻開始，我不要再吃動物，決定茹素。」

施匡翹同網民一齊慶祝元宵佳節。（IG@zaina_sze）

她第一時間告訴媽媽，不想再吃肉，施媽媽當然以為她講笑：「因為我以前好鍾意食肉，一直以為食肉是好正常的事，覺得打邊爐冇牛肉，不屬於打邊爐，但睇完短片嗰刻才知，原來我們所吃的小動物，背後係咁慘，食的時候好好味，原來牠們同人一樣有情感，一樣會痛，即時好大決心，第二日開始食素，不想再食牠們。」

施匡翹表示自己由中學起已經唔食肉。

開始茹素時，施匡翹遇到不少問題：「以前中學午餐，好鍾意食雞亦米線，每次好想食時，諗一諗那段殘忍短片，就會即刻選擇吃豆泡、冬菇、金菇菜、籮筐、菜。茹素初期，臉上長出好多暗瘡粉刺，亦因為我喜歡游泳，曬得好黑，但食素一段日子後，皮膚變得白滑，更變了中性皮膚，臉上的油脂也減退。以前做模特兒不想麻煩大會，會自備乾糧或在家吃飽才去開工，但因為現在多了人吃素，拍劇劇組都會預備素餐飯盒，好多餐廳都會有素菜提供。」

施匡翹。（Instagram/@zaina_sze）

不過她提醒好多人誤會茹素可減肥，但其實茹素會吃多了米飯等碳水化合物，不但不能減肥反而會增磅，所以必須留意份量，並叮囑茹素者要注意補充蛋白質，多吃植物蛋白質，如：豆類、堅果、藜麥、西蘭花、蘆荀等。施匡翹並謂目前是吃蛋奶素，未能做到純素食者，希望循序漸進。