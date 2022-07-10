傳MIRROR缺席金曲頒獎禮注定捧蛋？　炎明熹後來居上奪新人獎

MIRROR演唱會將於7月25日開騷，不過望一望日子剛巧與香港電台與TVB聯合舉辦的《香港金曲頒獎典禮2021/2022》撞期。根據報道所指，其實《香港金曲頒獎典禮2021/2022》原定於今年4月舉行，因為疫情關係才會延期班7月舉行。近日更傳出消息，MIRROR因為要準備演唱會而決定不出席《香港金曲頒獎典禮2021/2022》。



MIRROR演唱會與《香港金曲頒獎典禮2021/2022》撞期。

香港電台與TVB聯合舉辦的《香港金曲頒獎典禮2021/2022》於7月24日將軍澳無綫錄影廠舉行，結合公眾投票、專業評判評分及民意調查數據後，當晚會頒發包括香港金曲「金曲獎」、「男歌手獎」、「女歌手獎」、「新人獎」、「金曲榮譽大獎」、「樂隊獎」、「最佳合唱歌曲獎」、「劇集歌曲獎」等13個獎項，但是無獨有偶就獨欠團體組合獎。當然，TVB高層曾志偉曾經公開講過歡迎ViuTV旗下歌手出席頒獎禮，MIRROR成員仍有可能以個人身份或者團歌等方式參加。

TVB高層曾志偉曾明言歡迎ViuTV歌手出席，到時會唔會有人去呢？（資料圖片）

MIRROR十二子大受粉絲歡迎。（資料圖片）

據傳，MIRROR又因為要準備7月25日的演唱會的關係而決定不出席是次《香港金曲頒獎典禮2021/2022》，所以大會才不準備「組合獎」，間接令MIRROR在音樂頒獎禮上「捧蛋」。有報道指，今次《香港金曲頒獎典禮2021/2022》上將會由張敬軒和鄭欣宜成為大贏家包辦「男女歌手獎」，而泳兒、AGA、Gin Lee、陳蕾及JW也會得獎，而近年鮮少在TVB亮相的謝安琪（Kay）和許廷鏗則不會出席。

有指謝安琪（Kay）不會出席《香港金曲頒獎典禮2021/2022》。（資料圖片）

炎明熹自《聲夢傳奇》後開始走紅。（影片截圖）

除此之外，報道指由TVB一手捧紅的「聲夢冠軍」炎明熹將會奪得「女新人獎」，而MC張天賦及曾比特則是「男新人獎」的人選，不過曾比特現正於內地工作未能出席。

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