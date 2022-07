2020年港姐冠軍謝嘉怡 (Lisa) 月前Lisa暫別TVB返回蘇格蘭與家人團聚度假,她不時亦有於IG分享最新近況。前日她就分享了她對時裝的看法,自言對時裝並沒有興趣,大爆自己一直都被爸爸笑指似男生,但隨住年紀漸大,她亦開始打扮得像個女生。她表示:「I’m quite a relaxed chilled person, who finds tight fitting clothing uncomfortable. But I love funky styles, bright colours and just being my self 💅🏼」指自己喜歡輕鬆隨性打扮,覺得窄身衫衣着不舒服,不過她愛前衛風格以及明亮色彩,要做自己。相中的Lisa身穿熒光橙色貼身背心,瘦了不少的她罕有地大騷Fit爆身材,獲網民派心心眼,大讚她又靚好Fit。

