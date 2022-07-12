通靈之王｜首集靈魂談判師已經令梁思浩聽到震　仲爆佢前世係國師

由梁思浩帶領兩位靚女新人王嘉慧（Cathy）及伍韻婷（Juliana）擔任主持的《通靈之王》在昨天（11日）首播，節目請到15位來自不同流派自稱「通靈專家」，各自拿出看家本領，通過製作組看似簡單但又難度頗高的「神秘關卡」進行比賽。

三位主持。

首集通靈大戰各參賽者施戰通靈法術，在第一位通靈師Depp出場時，他的綽號是「靈魂談判師」，揸長靈氣療法，自稱能夠看到別人的前世，主持梁思浩便問到他的前世是什麼，Deep作法完便回應：「你有好多個前世，有做過商人，亦都試過做國師，所以你好多諗法。」聽完後，思浩認為必需要與家庭觀眾說一些個人感覺，「佢一路唸天語，佢唸嗰陣我身係震，我係保持鎮定，我唔係偏幫你，做呢個Show有就有，冇就冇。國師係中嘅，喺台灣其中一個通靈師話我有一世係國師。」

Depp綽號靈魂談判師。（電視載圖）

而到第一集最後一位參賽者上場，他綽號是「北帝代言人」悟能，能力是請北帝上身。悟能這集是需要猜銀盤內裡的究竟是什麼物件，然後他便請北帝上身，悟能說：「係一隻熊仔，銀色。」結果答案是梁思浩的車匙，但也並不是全猜錯，思浩說：「但係條車匙係有一隻銀色熊仔掛住我條車匙。」另外兩位的主持Cathy和Juliana大讚這位師傅厲害，連梁思浩也忍不住說：「匪夷所思，我話畀你聽佢答到車匙或銀色佢就贏，因為其實北帝唔識車匙。」

「北帝代言人」悟能。（電視截圖）

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