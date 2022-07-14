I SWIM︱19歲隱藏小鮮肉高大靚仔　模特兒出身爸爸係知名守門員

ViuTV運動偶像劇《I SWIM》自開播以來話題不斷，劇中，一眾泳手包括MIRROR成員呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）、王智德（Alton），魏浚笙（Jeffrey）、P1X3L以及王智騫（Martin）的爆肌身形成為一大焦點。但今日要介紹的並不是以上各位，而是尚未出場、年僅19歲的隱藏小鮮肉范麒智（Kenji）。



Kenji在劇中飾演來自冠中書院的葉添杉，亦是啟賢中學的敵人。（IG/ @kenjifann）

模特兒出身的Kenji擁有俊俏臉孔以及高䠷身形，在劇中飾演來自冠中書院的葉添杉，與袁澧林（Angela）和黃奕晨（Dixon）同校，亦是啟賢中學的敵人。日前，Kenji在IG貼出身處泳池的劇照並寫上角色對白：「佢係我哋學校㗎，白痴」，不少網民留言指非常期待他的出現。

模特兒出身的Kenji擁有俊俏臉孔以及高䠷身形，獲不少大牌子邀請出席活動。（IG/ @kenjifann）

入行不足一年，首次拍劇的Kenji接受《香港01》訪問時表示感覺新鮮，「我啱啱入行，好多嘢唔係特別識，成個團隊都照顧得我好好。點樣演繹、投入一個角色方面都教咗我好多。我係會喺比較後期出現，大家多多留意我啦。」

曾經是香港水球代表隊成員，再成為模特兒，及後入行做演員，Kenji說三個身份有很多相似的地方，而他亦渴望同時擁有三個身份。「同樣都係發揮緊自己，純粹用唔同形式表演畀觀眾睇。如果三個身份去揀，我都應該揀唔到，因為三個身份都有獨有魅力同獨特地方，我就想三個身份同時擁有。」

他曾經是香港水球代表隊成員。（IG/ @kenjifann）

Kenji生於運動家庭，爸爸是前香港足球代表隊守門員及隊長范俊業。由運動員轉行做藝人，Kenji說爸爸非常支持，「但佢好驚我三分鐘熱度，一開頭都有問我係咪對件事認真，我好強烈表達咗我想挑戰自己。呢段時間喺模特兒同埋演員身份突破自己，用唔同身份表演畀觀眾睇，佢都好鍾意我而家嘅image（形象），叫我放膽去做自己想做嘅嘢。」得到爸爸的支持，相信是Kenji追夢的一大動力，到時記得留意他在劇中的表現。

范俊業當年都算係男神。（網上圖片）

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