東張西望｜老人院負責人竟提議80歲院友假結婚　疑覬覦千呎物業

今日（13日）的《東張西望》講到一位老人院的負責人阿玲，如何疑密謀取得陳太80多歲二伯的資產及千呎大屋。

一位老人院的負責人阿玲，如何密謀取得陳太80多歲二伯的遺產及千呎大屋。(節目截圖)

2019年二伯的一次生病，陳太家人為他安排了入住一間老人院，但入住不久後陳太開始發現出問題，老人院負責人向陳太提議讓二伯假結婚以申請她的一位姐妹來香港，阿玲對他們軟硬兼施。一天，陳太見到阿玲摟著二伯的腰，陳太問阿玲為什麼會摟著二佰，阿玲則說二伯閃到腰要扶著，陳太認為閃到腰都不應該是這樣的行為。

陳太家人為他安排了入住一間老人院 (節目截圖)

而五個月後二伯回到家中，阿玲仍然私下不停找二伯短聚，令陳太覺得奇怪，原來阿玲安排了姐姐進駐二伯的千呎大宅，二伯話：「佢突然就搬入黎」，二伯形容當時已經不能拒絕。後來陳太發現二伯與姐姐阿娟開了一個聯名戶口，取消了原本二伯與兒子的戶口，令陳太更感奇怪。

二伯回到家中，阿玲仍然私下不停找二伯短聚 (節目截圖)

後陳太在房間找到一本日記，日記上寫有一些行銷的策略，令陳太更相信她立心不良。及後她拿出一張擬與二伯結婚的申請書，令陳太深信她的意圖。後來二伯住院，她向主診醫生交了一份手寫信件，證明自己早已經與二伯同居，起居飲食都由她照顧，欲申請做二伯的監管人。

陳太在房間找到一本日記，日記上寫有一些行銷的策略 (節目截圖)

今年4月二伯突然離世，二伯遺下的千呎大屋及百萬存款已經成為遺產，陳太則擔心遺產會否落入陌生人手中？