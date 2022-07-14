I SWIM｜魯庭暉唔認同TVB競爭？　發長文宣傳：對手從來只有一個

ViuTV新劇《I SWIM》雲集大量靚仔偶像，包括魏浚笙（Jeffrey）、MIRROR的呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）、王智德（Alton），P1X3L的吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）、葉振弘（Marco）等等，成功吸引不少觀眾追看，MakerVille行政總裁魯庭暉亦有在IG發長文表示支持，他回憶起初次與《I SWIM》導演馮志強開會時，談論到何謂隊友，何謂對手，他以中學時代的會考作比喻，同時又反思「電視台之間是競爭嗎？」



MakerVille行政總裁魯庭暉在IG發長文宣傳《I SWIM》。（資料圖片）

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魯生以中學時代的會考作比喻。（IG截圖）

魯生表示：「大家在看YOUTUBE了。那是否所有內容創作者也是對手呀？不只呀，你這晚可以選擇和朋友出街吃飯，可以不在家看電視或Netflix，食完飯之後又可以回家教個女功課不去看電影…那所有『要花人類時間』的東西也是內容創作者的對手呀。電視，電影，OTT，所有娛樂，所有創作，包括你手中這本書，根本上，都是對手，卻同時，都是同班同學。」

魯生反思「電視台之間是競爭嗎？」（IG@lofaig）

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最後魯生又講道：「要前進，其實要退後一步，一步之遙，脫離自身，退後你會看到前面的對手，從來，只有一個。」他更指劇集以「I Swim」命名其實非常老套：「熱血，友誼，成長，一切都很老套呀」，但因為大家都未能做到，所以要繼續向前游：「很老套，也很重要」。不少網民都留言表示十分認同魯生的睇法，亦有人發現他所講的內容與Anson Lo新歌《King Kong》中「比較只有跟自己比，大家同步成長，沒有另一隻比King Kong更厲害的king kong」互相呼應，似是藉此為Anson Lo宣傳！