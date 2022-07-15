Ian出新歌被指搶Jeremy檔期　花姐：首歌有音樂技術問題所以延期

男團MIRROR的12場紅館演唱會將於7月25日正式開始，花姐今日（15/7）夥拍ERROR成員梁業（肥仔）及何啟華（Dee）出席《全民造星V》記招時透露12子的排練情況：「如火如荼都排得7788，而家不停re-run希望熟練啲。（上年有人暈，今年會畀啲休息時間？）呢一個月主力係綵排時間，午夜之前都會畀佢哋返屋企瞓覺。」



花姐夥拍ERROR成員肥仔及Dee出席《全民造星V》記招。（陳順禎攝）

陳卓賢（Ian）今日推出新歌《Distance》，卻惹來「打尖」搶隊友李駿傑（Jeremy）出歌檔期的傳聞，花姐又被質疑偏幫Ian。對於種種傳聞，花姐表示心情沒有受影響：「我俾人話偏心都偏咗四年，每一年都有唔同契仔，所以冇為呢啲嘢介意。但我要為Ian同Jeremy出歌嗰度解釋，其實Jeremy本身係上個月中出歌，但因為音樂上technical嘅問題，所以就要延期，佢基本上完成晒，好快過幾日就會見到佢嘅作品出現。我又唔好講幾多號，總之好快見到。至於Ian出歌，啲人會話『出咁密嘅？今年Ian又做番你契仔？』咁…我都唔知點答佢。」她續說：「Ian全力做唱作歌手，有啲本來諗住出年出，但有啲嘢延期咗，所以今年就出多啲歌，希望今年可以爭唱作歌手獎。」

Ian今日推出新歌《Distance》，卻惹來「打尖」搶隊友Jeremy出歌檔期的傳聞，花姐為Ian大平反。（陳卓賢IG圖片）

至於Ian被指脾氣差惹來「被雪」傳聞，MakerVille高層魯生建議花姐和Ian一同上節目講「雪櫃冷笑話」，花姐說是一個不錯的提議，亦要為Ian平反態度差等傳聞：「我驚得我講嘢，陳卓賢唔講嘢。我要同陳卓賢講返句說話，點解陳卓賢係黑面同態度差嗰個呢，我覺得要講都講我啦。陳卓賢成隻樹熊咁點會黑面，佢最多只係冇表情，人哋講嘢嘅時候反應慢啲，因為佢個人好慢熱，所以可能成日俾人誤會。」花姐指着旁邊的肥仔指：「就算話你黑面、你態度差都未到佢。」肥仔回應：「啲人以為誤會我哋好好笑，其實我都唔係咁好笑。」

花姐搞笑反問：「咁點呀？你即係話陳卓賢態度好差啦喎？（肥仔即時否認：即係咁講啫），我都知你哋妒忌陳卓賢，陳卓賢有歌出，你哋冇歌出。無辦法，你哋又唔係我契仔。」