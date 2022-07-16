I SWIM︱Alton萬年老二自白似下弦心聲　魯生點名讚：唔係讀對白

ViuTV劇集《I SWIM》靚仔偶像雲集，除了兩大主角魏浚笙（Jeffrey）和呂爵安（Edan），與Edan同屬MIRROR的邱士縉（Stanley）和王智德（Alton）亦有亮相，兩人分別飾演A班泳手黃亞樂和羅力森，是C班Jeffrey和Edan的對手。昨晚（15/7）播出的第五集講到Alton在50米自由泳賽事中輸給上屆「泳甩褲」的Jeffrey，屈居第二的他大感侮辱，搞到之後的接力賽也不想再游，而面對Stanley挽留，他便忍不住吐出不甘成為「萬年老二」的心聲：「你未輸過，你唔會明我呢啲未贏過嘅人，我儲埋成堆『第二』，我自己都覺得好好笑，原來唔係你唔參加我就會自動升上第一，現實係無論我去到邊度，硬係有人叻過我！」

Alton對自己只能做「萬年老二」大感無奈。（電視畫面）

當Stanley指對方可以在接力賽扳回一城時，Alton卻說：「唔同㗎，接力賽我夠連續贏咗五年啦，因為你喺度嘛，如果接力賽可以一個人游晒四棒，你一定可以快過帶住我哋三個，我、楊威、楊士福，都係你嘅負累，全世界都覺得，A班就係你黃亞樂嘅一人泳隊，呢個就係咁多年以嚟，我哋都只可以做到隊友，做唔到朋友嘅原因。」而Stanley指對方一走自己便被輸時，眼濕濕的Alton則說：「咁幾好吖，可以做到第一個令黃亞樂嘅人，幾有型吖！」不少觀眾都大讚Alton演繹得恰到好處，既不忿又無奈，連最後滴出來的淚水也交足戲，亦有網民指對白似足「下弦」心聲，難怪他可以這樣入戲。

I SWIM︱第五集「仆X」大放題 Edan呂爵安首次劇集講粗口

+ 16

MakerVille行政總裁「魯生」魯庭暉之後亦有在IG出Post指這幕戲難演，好容易過火，但Alton拿捏到：「咦，Alton攞個位OK喎，都係嗰句，我係唔會讚佢哋嘅，冇話你好勁呀嗱，不過呢，你睇得出，佢唔係『讀緊』句對白，佢係做緊羅力森。做到，係因為佢有付出過。幾好。」