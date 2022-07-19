獨家｜《愛回家》梁茵戶口剩單位數　做待應冇人請：以為我搏宣傳

梁茵（Kiko）曾於TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演Anita，「威龍潘金蓮」形象入屋令她成為不少網民心目中的「女神」，不過去年她大爆自己已約滿離巢，解釋因為騷錢問題而選擇不續約。入行9年她演出過不少角色，大多是青樓女子、拜金港女、情婦等「花瓶」角色。



「威龍潘金蓮」梁茵（Kiko）曾於TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演Anita，形象入屋。（《愛‧回家之開心速遞》截圖）

離巢後梁茵接拍了電影《水着女王》打算重新開始，不過疫情下的演藝道路卻十分難行，她接《香港01》訪問時，透露自己積蓄已經見底又加上接不到工作，感到十分無助，說：「真係所剩無幾，最多頂到三個月，希望唔使屋企人接濟，始終我到咗呢個年紀，都唔應該倚靠父母。」

鄭文輝表示：「好開心梁茵在我最新執導的電影中擔任第一女主角，她在《愛回家》飾演Anita令人印象深刻。」（鄭文輝IG）

她表示，離開TVB後有段短時間有些許工作向她招手，但現在已幾乎沒有工作收入，說：「而家post緊嘅相都係之前拍落嚟，真係有諗過正正經經打份工，就算做侍應我都唔介意，做人要能屈能伸，我見身邊好多朋友都失業又或者停薪留職，呢個疫情真係改變咗好多人嘅生活習慣，唔可以因為自己曾經係藝人就放低唔到身段，做人都要實在點。」

梁茵（Kiko）有不少粉絲支持。（IG@kikoleungyan）

梁茵（Kiko）透露，現時生活要「慳得就慳」，因為積畜真是所剩無幾。她說：「政府派發消費券我都係用嚟買百佳惠康日用品，平時出街食飯都係就住就住，只可以食茶餐廳、冰室同車仔麵。如果接到job就喺ZARA H&M買套衫，完咗個job就要退返。咁做真係唔多好，但係冇辦法啦。」

梁茵巧遇李麗珍。她表示早前打算介紹一間小店的時候巧遇李麗珍，最近與她傾談介紹本土食店的合作。（IG@kikoleungyan）

她表示，現在的經濟情況不允許她「揀Job做」，如果有地方請她做待應也會接受，但很多人都以為她在玩開笑，說：「最緊要啲人真係要請我先得，個個都以為我講笑，其實都幾大壓力，因為自己係藝人嘅身份，人哋都唔夠膽請，以為我搏宣傳。聽朋友講揸Uber應該可以搵到食，不過亦都有朋友話而家疫情咁嚴重好少人出街，多數人都係屋企附近消費，變相其實要養住架車都幾重皮費，好似條條路都行唔通咁，都幾迷惘。」

梁茵表示現時工作量十分少，經濟出現問題，更打算先找一份待應工作維持生計。（IG@梁茵）

她也表示，自入行起一直也需要「貼錢打工」兼長期入不敷支，說：「一直都用緊積蓄，以前喺大台（TVB）嘅時間更加慘，要同公司匯報外聘工作。如果價錢唔合心水佢會幫你推job，變相真係要做好多其他唔關於肖像權嘅嘢，仲要幫佢哋搵廣告商返公司，如果唔係地位不保。」

梁茵曾擔任《識玩旅行團》主持之一。（IG@kikoleungyan）

最近政府宣布派發新一輪消費卷，梁茵也表示只能夠用來買日用品，說：「成副身家剩返幾千蚊，最多捱到三個月，戶口只係得單位數，絕對有資格申請公屋。平日生活要食飯搭車，已經喺銀行攞咗好多儲蓄出嚟，加上有啲job俾人拖糧，其實各行各業都好慘。」