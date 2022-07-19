黃子華post新相宣布回巢有玄機　網民：返TVB 拍劇？一定支持！

黃子華主演的舞台劇《最後禮物》今年2月初宣布全數40場演出延至 2022 年 4 月下旬再公佈，主辦方宣布可以選擇退票，不過依然有不少劇迷保留票據，希望可以盡快安排開騷。

黃子華主演的舞台劇早前公布退票退款安排。（影片截圖）

不過相信劇迷不用等太耐，因為子華神在facebook上出post，並說：「終於回到演藝了」，大家也不難猜到，演藝便是香港演藝學院，很大機會是為《最後禮物》彩排！不過有網民則誤會了子華的意思，事關子華post的相片中，牆身有綠藍紅三色線，網民以為他要重返TVB繼續他的「演藝」，有網民留言說：「華哥可能回tvb 玩遊戲」、「TVB 拍剧？一定支持！」

其實係演藝後台。（FB@子華本部）

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