麥明詩認有生兒育女計劃　拒談目前感情狀況：有Keep住識唔同男性

麥明詩（Louisa）今天（19日）出席保險講座，她受朋友邀請負責講解女性健康的話題，Louisa接受《香港01》訪問時，表示一直很關注女性健康，因此常常也努力做運動：「我覺得自己都Keep得幾好，我一有時間就會做運動。」

好耐冇見Louisa。（葉志明攝）

談到注重健康，Louisa主要原因之一是想生兒育女：「呢個都想，自己年紀都唔係18，22，希望有能力做呢樣嘢。」

若想生兒育女除了要注重健康，首先Louisa要有一個男朋友，而目前她的感情狀況，Louisa坦言：「都有Keep住認識唔同男性，未話有信心揀到一個終身伴侶。（講到好多個男朋友？）我從來都唔單身，可以咁理解。結婚先封盤，我未結婚，有冇男朋友呢家嘢我唔答。」

Louisa希望做媽媽。（葉志明攝）

早前馮盈盈成功考取專業資格，在IG分享自己通過CFA﹙特許金融分析師﹚ Level 1的考試，疑似轉行，Louisa也是從新聞得知：「我覺得依家年代行業已經唔係咁單向同單一，我之前都同盈盈分享過我心路歷程，佢有佢諗法同追求。（佢想轉行？）你問返佢啦，我唔知佢想點同大家溝通呢件事啦。」

Louisa暫未有想於幕前演出。（葉志明攝）

有「抽水王」之稱的林作，得知盈盈考取CFA後，也在社交網站發文呼籲盈盈加入他團隊幫手，Louisa直言他也不是今天才有這行為：「佢都選擇咗呢條路，我感覺佢enjoy，如果佢開心，又冇做傷天害理，咁我都尊重佢。」