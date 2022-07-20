張致恆太太雯雯生日願望想帶小朋友去主題樂園︰咩童年都畀唔到

張致恆（Steven）與老婆區燕雯（雯雯）於2019年奉子成婚，結婚至今3年已育有3名兒子，分別是3歲的大仔天寶、兩歲的二仔天牧和出世只有個多月的細仔天朗，組成了五口之家。由於Steven曾因欠債而被公開追債，加上工作量不多，曾有網民質疑他和老婆怎樣養到3個小朋友。而之前Steven曾透露有意做結紥手術，但之後開直播時又表示「或者5年後，如果情況許可就追多個女」。雯雯日前趁生日在IG玩「你問我答」跟網民互動。



Steven與太太雯雯育有三子。（IG@stevencheung）

有網民問雯雯會否想追多個女，雯雯回應說︰「雖然一直好想有個女，但冇得強求，而家已經好滿足。」另外，有網民叫雯雯提供一些貼士給準備做媽媽的朋友，她就自爆︰「其實咁多胎都係意外。」提到自己的生日願望，她說︰「生日願望，好想可以喺冇人責罵情況下，帶佢哋（小朋友）去迪士尼同海洋公園，呢樣係我覺得最對唔住佢哋，咩童年都畀唔到。」但她未有指出是誰的責罵。亦有人表示︰「希望佢可以生性啲幫你分擔多啲，等你唔好咁辛苦。」雯雯貼出了一張Steven拖住小朋友的照片，又寫︰「希望可以承你貴言。」似乎認同老公Steven還有進步的空間。

雯雯IG嘅「你問我答」︰