林作解僱外貌甜美的女生放狠話：Katie最要小心的人就是我

「抽水王」林作昨日（20日）在社交平台上載了一篇聲明，表示在他的林作保險下有一位女生不尊重他及他的團隊，所以決定把她解僱並呼籲誰請她都要小心。

林作在社交平台上載了一篇聲明 (ig@jolamchok)

林作表示他旗下公司最強的營業經理Jasmine Tang，最近招募了一位女生Katie Wong，Katie Wong於中文大學中文系碩士畢業，林作和他的團隊都認為她外表形象及學歷都足夠，對她加以培訓。結果Katie Wong除了多次缺席培訓及考試，還不尊重林作及營業經理Jasmine Tang，所以決定解僱Katie Wong。林作認為Katie Wong是卑鄙無恥之人，呼籲下一個聘請她的人要小心她的謊言。更放下狠言：「而你，Katie，最要小心的人就是我。人不犯我 我不犯人。你犯著我，你會後悔。不加入不要緊。我們對你沒興趣。但不尊重，而且人格犯賤，就人人得以誅之。」林作最後更告誡Katie Wong他的團隊並不是讓她來玩的。

這個就是Katie (ig圖片)

林作上載以下聲明：「Katie Wong R我現在要把你從這裡移除了。當天你說要加入，說得天花亂墜，說得多有心。我信以為真，真心實意教你，但之後你training 10堂只來這1-2 堂，也算了。。遲到早退，也算了。。 考試總共報了5次，開頭跟我說因為工作太忙所以沒有空溫習，我也算了，但5次也不考，我不能再相信你了。第一，你行為處事沒有尊重過任何人，我們願意教你，請不要把我們付出的精神視作理所當然，這樣會對我其他下線頗不公平。我從來都不介意一個人的能力，但是他的態度如何，則是那個人的選擇，但願在我這裏上的幾堂，能夠讓你學到待人處事，改善你的態度，否則不只是保險業，在任何一個需要以成待人的事業上都不會成功。」不過林作這次公開炒人，再放人家大頭相在IG，但一些網民留言指他這次行為有點過份。