香港開電視秘密炮製水着選美騷硬撼港姐　張沛樂領軍向無綫宣戰

本港電視台近年掀起了收視大戰，除了無綫與ViuTV連番激鬥，近月就連香港開電視亦都加入戰團。有指開電視最近正密謀炮製水着選美節目《夏日水着選舉2022》（暫名），計劃正面狙擊無綫舉行的《2022香港小姐選舉》，戰事一觸即發。據悉因這個選美騷推出日期為9月25日，正好是今屆港姐總決賽的日子，此舉顯然是向無綫宣戰。消息指該節目現正招募數十位有樣有身材正的靚女，當中包括模特兒以及KOL，且不設年齡限制，總之是以靚行先以及要夠型格，勝出者將獲得一份藝人合約，並會加入旅遊節目《重新出發》出埠拍攝，需以性感水着上陣。賽制方面，將會破格地由傳媒投票選出15位入圍者，之後再由星級導師全方位訓練，導師有張沛樂 (沙律) 以及李亦喬（牛雜妹 Monnie）等。

港姐2022的20位入圍佳麗。(資料圖片)

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香港開電視近期明顯在劇集和節目上均有大改革，早前就推出了雙線劇集爭奪黃金時段收視，又製作了新節目《香港空間改造王》，且積極招募電視台精英籌辦不同類型的節目，當中有不少更是與無綫來個正面交鋒，包括有無綫前高層余詠珊製作與無綫《聲夢傳奇》同類型的選秀節目《就是青春》，而新推出的綜合資訊節目《一線搜查》顯然亦是追擊無綫的《東張西望》收視。

無綫前高層余詠珊已加盟開電視。（陳順禎攝）

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