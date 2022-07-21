MIRROR演唱會︱購買官方手燈預約爆滿　頭場MIRO有機買唔到感不滿

男團MIRROR的12場紅館演唱會將於下周一（25/7）正式開騷，官方手燈亦於今早（21/7）11時開放預約購買，成功預約的MIRO可在指定時間到尖沙咀The ONE的「MIRO Pop-up Store」購買上限兩支手燈以及其他演唱會周邊商品，不過要成功預約並非一件易事。



MIRROR的12場紅館演唱會將於下周一（25/7）正式開騷。（網上圖片）

記者於中午12時登入指定預約平台Klook，可見多個日子及時間已全部售罄，最快可預約日期已經是29號，亦即代表假如是看演唱會頭場25號至28號的鏡粉，就有機會買不到官方手燈。至於紅館門外亦設有Pop-up Store售賣指定周邊商品，不過卻同樣需要預約，持有演唱會門票人士須透過Klook線上預約同日指定時段入場，並不設現場派籌，預約日子須與持有之《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》演唱會入場門票上顯示的日子相符。 不少MIRO紛紛留言表達對Pop-up Store安排的不滿：「即係我reg唔到就冇手燈又要食炒價？」、「請問點保證我睇第一場可以買得到手燈？」

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