王嘉爾向泰國粉絲行跪拜禮惹爭議　網友：國內這樣感謝過嗎？

韓國男團GOT7成員王嘉爾(Jackson)人氣高企,在7月初前往泰國為曼聯和利物浦的球賽擔任嘉賓,抵達當日雖已是凌晨,但粉絲們仍將機場內外圍得水洩不通,裡裡外外全是人,場面墟冚。王嘉爾出來後一邊走一邊揮手打招呼,向大家致謝。



昨晚(20日),有網友曬出王嘉爾行跪拜禮,向泰國粉絲表達感謝的視頻。片中的他在工作人員、保鏢等陪同下走向停車場,見到粉絲熱情尖叫,王嘉爾示意讓保鏢走到一邊,做出下跪姿勢,後面的工作人員見狀後即刻上前攙扶,但都被他婉拒。王嘉爾跪在地上,雙手合十,90度鞠躬,維持數10秒,他對粉絲講道:「Thank you! Thank you! I love you guys! 」

王嘉爾的這個令泰國粉絲相當感動,但同時也引起爭議,不少網友留言道:「給國內粉絲這樣感謝過嗎」、「這個真的有必要嗎」,但也有很多網友為他抱不平,認為只是入鄉隨俗:「粉絲冒大雨等候多時,王嘉爾用當地的最高禮儀回饋粉絲」,大讚他以真心換真心;還有網友指:「聽說是泰國粉絲先對他下跪,所以他回禮的,泰國禮儀」等。

王嘉爾的舉動引起些爭議。(微博截圖)

據悉,王嘉爾在泰國近半個月的幾次活動均遇暴雨,包括發布會、on show當日、雀巢見面會以及20日晚Team Wang Design 舉辦的Sparkles夏日主題活動,粉絲都是冒雨支持、等待,非常熱情,因此令王嘉爾也相當感動。