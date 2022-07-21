I SWIM｜魏浚笙認首擔男一有壓力　袁澧林狂做保養Keep童顏樣

ViuTV原創劇《I SWIM》於7月11日首播，明天（22/7）播出第十集大結局，劇中雲集大量俊男美女，除了MIRROR的呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）和王智德（Alton）三位成員之外，還有魏浚笙（Jeffrey）、王智騫（Martin）、吳海昕和袁澧林（Angela），因此劇集在出街前已經備受網民關注。《I SWIM》主要圍繞一群熱愛游水的中學生，他們是敵是友的關係令劇情有着意想不到的發展。不過在情竇初開的年紀又怎會只有競爭，當然還有場面曖昧氣氛的愛情線，令劇情以及角色變得更加飽滿，而Jeffrey與Angela在劇中飾演一對情侶，在接受《香港01》訪問時，更自爆拍出真感情。

Jeffrey與Angela聯手飾演校園情侶。（葉志明 攝）

Jeffrey（飾 余浪沖）與Angela（飾 施詠）在訪談的過程中盡顯默契，俊男與美女的配搭在劇中充滿情侶感，雖然這次《I SWIM》是二人首次在劇中合作，但已經擦出不少火花，甚至互讚對方是好對手，Jeffrey表示：「我哋真係有火花，我哋一行埋就會有情侶的感覺，有開心嘅火花」，而Angela補充表示二人私底下宛如朋友，但連經理人與導演都表示二人的他們拍劇時有火花出現。在拍劇過程中，演員需要透過自己的舉動傳遞感情，而Jeffrey就透露：「演戲時望著大家對眼嗰陣，有粉紅色泡泡出嚟」，Angela認為的確是有些東西在空氣中流動：「我哋第一日拍咗最Sad嗰一場，但係之前就冇拍過相識、甜蜜嘅畫面，但係好神奇係對望時係有嘢流動，我唔識形容。」

Angela在劇中飾演施詠。（葉志明 攝）

二人在劇中有不少對手戲，不過比起感情戲份，Jeffrey與Angela就紛紛表示冬天落水拍攝的情節最為難忘。Angela在劇中唯一一場落水的戲份就是與Jeffrey在泳池中戲水的情節，當時正值冬天，二人需要在晚上室外的凍水池拍攝時候：「真係好凍，我返到屋企係全身冇力同埋有啲發燒的嘅感覺 ，嗰種凍係氣管會收縮，有哮喘嘅體驗。」而這種難以呼吸的痛苦就算上水後仍然會持續，而Jeffrey就笑言：「平時講『凍到抽筋』係講笑，不過今次真係抽筋，係連嗰樣都抽筋」，雖然拍攝的難度因為天氣環境而大大增加，不過Jeffrey與Angela最後成功克服，堅持的背後僅憑「信念」二字完成，Jeffrey以堅定的語氣分享：「我哋知道（拍攝）時間唔係好多，如果我哋唔得就好影響過程，第二日又要特登搵場拍，所以最緊要信念」。

這一幕拍得相當唯美，但原來兩位拍到面容抽筋。（劇照）

Jeffrey與Angela分享當時全靠信念完成。（葉志明 攝）

Angela認為Jeffrey與其飾演的角色余浪沖「天才」特性有幾分相似，不但學得快、閉氣時間長，還能潛到很深的地方，一些原本是由Angela負責的動作，因為太難處理，改為由Jeffrey頂上。其實在訪談的過程中Jeffrey的言行舉止都給人跳脫有趣的感覺，與劇中的余浪沖確實有幾分重疊的影子，而他本人就表示在試鏡時試了余浪沖及李馬榮兩個角色：「中咗余浪沖呢個角色覺得好開心和感恩，我覺得李馬榮呢個角色都好吸引，好型，又有隊長感覺都好襯我！可能導演會覺得我做余浪沖，會比我做李馬榮好睇」。

Angela笑言表示為節目宣傳期間，發現Jeffrey的說話方式及態度與余浪沖一樣，而Jeffrey就澄清：「因為宜家播緊《I SWIM》所以我嘅態度要變成余浪沖，令到大家更加入戲過多一個月就會變返Jeffrey」，被問到與角色相似之處時，他就一本正經表示：「應該係個智商啦，余浪沖係位天才一學就識，同我本人都相似」，非常搞笑。

在訪談的現場場面歡樂的氣氛。（葉志明 攝）

二人為了《I SWIM》都做了不少準備，首先是Angela，在劇中她飾演一位中學生，為了令自己可以更加貼合角色除了要淡妝上陣，更做了不少護膚保養，在節目出街後，不少網民都大讚Angela童顏，即使今年已經28歲，但是穿起校服卻沒有違和感。而Jeffrey為了令身材更加結實，花了半年時間操肌：「Casting係2月中 ，當時諗諗下覺得，如果真係有幸中咗，但係又好遲先通知我，咁就操唔切，所日嗰陣日舉夜舉，在6月中咗余浪沖呢個角色，我真係好開心 。」

Angela淡妝的確有學生妹的感覺。（劇照）

在劇中Jeffrey大騷腹肌的場面令不少粉絲都感到賞心悅目，更成為不少網民心中新一代男神，但是本人就不以為然認為只是外界對自己的稱呼，坦言希望飾演肥仔角色：「因為我好鍾意食，如果有機會狂食，我一個月可以肥20KG，唔係講笑，我仲好想參加大胃王比賽。」

Jeffrey於2020年參與ViuTV電視節目《調教你男友》因外貌出眾而人氣急升，出道短短兩年參與過不少綜藝節目的拍攝，但是在影視劇集方面的經驗就寥寥可數，《IT狗》之後便擔正演《I SWIM》，被問到首次做男一會否感到很大壓力時，他直言拍攝任何作品都感受壓力，而這一種感覺是好事，會令自己變得謹慎，又言：「個結果是好還是壞就交畀觀眾，因為我係好唔想影響人哋嘅進度 ，所以我一定會將自己做到最好 ，先唔會拖累到人，所以我已經盡咗力。」

Angela Yuen Credit:

Hair：@nickienick @orient4

Makeup：@makeupvanessa

Stylist： @danitorial

Outfit：Shu Shu Tong

Jeffrey Credit：Wardrobe/ Louis Vuitton

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