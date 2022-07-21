開心速遞｜Terry扮豬肉佬引死師奶　現實威威口罩已除無綫又慢咗?

TVB處境喜劇《愛·回家之開心速遞》自播出以來除了劇中角色深受觀眾喜愛，題材方面亦緊貼時下熱爆話題，非常貼地，令此劇大受歡迎。



早前荃灣街市的「肉類分割員」威威（劉宋威）意外爆紅，因為不除口罩的樣貌，市民大讚他帥氣十足，同時令網友大感驚奇，真實樣貌是長成怎樣。

威威呀。（鄺鈺瑩攝）

豬肉檔威威親解唔除口罩原因 剖白終極除罩見人感受：好緊張怕醜

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今天（21日）《開心速遞》播出的第1661集中，將會由Terry（李偉健）飾演「肉類分割員」。劇中講到潮偉（袁文傑飾）將會開拍一部全新劇集《深夜肉搏》，預告中潮偉叫Terry實習做一名「豬肉佬」，但事情要絕對保密，因此造形要有一些改變，全程也要配戴口罩，不能讓人發現他的真實面貌。但是威威在昨天（20日）已經除了口罩，給大眾觀看，好可惜這一次《開心速遞》遲了一步播放這集。

終於有樣睇。

結果，Terry憑高大威猛外形，以及神秘樣貌成功在街市爆紅，迷倒一眾師奶粉絲，連大小姐（林淑敏飾）也成頭號粉絲。眾演員對這一集好期待，大小姐也在抖音分享這一集精華，片中看見除了大小姐，朱茜（孫慧雪飾）看見Terry超級興奮，更不停摸Terry的胸肌，Terry也在IG發布了多張扮豬肉佬的照片，並寫道：「今日8點⋯我轉行」，網友們笑言：「你靚仔過原版」，「想幫襯你買豬肉」。