陳豪分享老公幫陳茵媺影靚相終極秘訣：老婆注重嘅未必係環境

無綫（TVB）劇集《白色強人II》於7月25日接替《童時愛上你》時段，今輯除了郭晉安、馬國明兩位視帝之外還加入了陳豪，變成了三位視帝同劇較勁。陳豪今日（21/07）出席劇集宣傳活動，被問到視帝之間合作情況，他接受《香港01》訪問時說：「一開始大家都抱住好認真態度，要套戲好，所以大家會更專業地做好自己本份。演員戲份，好多時候拍嗰陣已經呈現咗出嚟。如果嗰場戲係屬於個演員，大家就盡量配合佢，唔係叫搶戲。」



陳豪加入《白色強人II》。（陳順禎攝）

日前陳茵媺（Aimee）與家人Staycation時分享了不少靚相，由老公陳豪拍下的短片以及照片被不少網民激讚。陳豪接受《香港01》訪問時，笑說：「喺社會上面，老婆對老公影嘅相嘅質素都係好高。好多時老公都會忽略咗，我touchwood，好彩都過咗一關。」

陳茵媺（Aimee）keep得超好，（網上圖片）

點擊睇靚相：

+ 3

他表示，幫老婆陳茵媺影相，除了角度、構圖的要求，最重要是照顧老婆的感受。他說：「兩睇啦，作為老婆要話畀老公知點影，影完再調整。老公嘅話就要盡量配合老婆需要，影完要畀佢睇，睇吓啱唔啱心水，高啲低啲wide啲tide啲，要以佢鍾意而定。作為老公可能覺得咁樣影靚喎，但係作為老婆注重嘅未必係環境，而係好多嘢。」還好陳豪的攝影技巧也不錯，他表示替老婆影了數次就收貨，說：「我同Aimee分得好清楚，我負責拍片，相就交畀佢，當然相嘅嘢都係我影埋，但係我都係畀佢決定。」陳豪並透露，老婆陳茵媺在成為媽媽，開始接觸社交媒體後才熱衷於影靚相。