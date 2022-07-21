JW與炎明熹8月聯手搞網上音樂會　請到姚焯菲同張馳豪做特別嘉實

2022年8月20日晚上八時將會舉行《Let’s Chill網上音樂會》，主辦及網上直播平台MiFaShow屆時將會進行網上直播，並正式公布是次邀請的演唱歌手為近期的人氣王星夢導師王灝兒（JW）及因節目《聲生不息》而爆紅的炎明熹（Gigi）。

《Let’s Chill網上音樂會》主角是王灝兒（JW）及炎明熹（Gigi）。

是次的音樂會除了有好肉緊的導師JW及好唱得的學員Gigi外，還有音樂大師伍仲衡擔任音樂總監，三位勁量猛人合作，應該會有不少強勁的火花。不單止樂迷渴望，就連JW與Gigi都十分期待，她們目前已積極籌備音樂會。《Let’s Chill網上音樂會》為JW與Gigi首度合作舉行網上直播音樂會，兩位表示距離演出日期只有一個月時間，心情是十分興奮。二人還大爆邀請了兩位特別嘉賓一起同台演出，是「聲夢學員」的國民初戀姚焯菲（Chantel）及聲夢男神張馳豪（Aska）。

伍仲衡擔任今次音樂總監（節目截圖）

JW笑言：「呢排天氣炎熱到大家都唔想出街，最啱留在屋企開著冷氣聽我哋唱歌，都係一種享受，仲可以同我哋一齊Chill一晚。」

JW叫大家一齊Chill一晚

Gigi開心表示：「好期待8月20日，可以同JW老師首次合作開網上直播音樂會，大家生活都好緊張，希望我哋歌聲可以令大家放慢一晚步伐，與家人、朋友一齊好輕鬆開心咁聽下歌，享受一下音樂，想睇我哋音樂會記得留意詳情，Let’s Chill！」