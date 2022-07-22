《I SWIM》帶挈「焦Sir」拍廣告　望約Miss翁食米線：此情不變

《I SWIM》劇集爆紅令Jeffrey人氣大熱外，劇中其他綠葉角色亦甚為搶鏡，當中飾演A班班主任的「焦Sir」楊偉倫（阿卵） 成為另一亮點，他更受惠《I SWIM》熱播為米線店拍攝宣傳照。阿卵在宣傳照中重演他在《I SWIM》的「焦Sir」一角，以一身格仔恤衫西褲的四眼中佬造型演出，在店內品嚐由Jeffrey代言的新款米線。

焦Sir 吹雞A班C班同學一齊食三哥睇大結局。

「焦Sir」對「Miss翁」癡情情節成為劇中笑位，楊偉倫仍然對角色未抽離，亦感激劇集為他帶來有商演搵外快的機會，他笑言有留意Sofiee日前為米線店拍攝的微電影，他開玩笑地說：「我看了後，見到Sofiee有不少百感交集的內心戲，真的有點心酸亦心痛，我要隔空為她抹眼淚，因為『焦Sir』對『Miss翁』的情深是無限期的，縱使新郎不是『焦Sir』，但此情不變，我會一直在Miss翁身邊。」焦Sir亦有在其社交平台出帖文留言：「Miss 翁 @sofiee_ng 係咪碗麵太辣搞到你喊？ 你喊到我心都痛埋！ 記住無論生活有幾多挑戰，焦sir我會一直陪住你！Btw 下次食麵可以約我，叫埋李馬榮個衰仔都得㗎！」他更「焦Sir」上身，吹雞A班與C班的同學，一齊去食住米線看大結局。

《I SWIM》「焦Sir」跑出搵真銀 樂做癡情漢為「Miss翁」隔芒抹眼淚

Jeffrey套微電影大受歡迎。