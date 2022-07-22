戀愛真人騷打孖上　《再次初戀》體驗尷尬《換乘戀愛2》翻撻愛火

盛夏到來，戀戀的心又隨之起伏，「黃Viu」上月底率先帶來韓國戀愛真人騷《再次初戀》，日前又有去年讓許多觀眾產生共鳴的《換乘戀愛》第二季上架，實行讓香港觀眾免費感受熱辣辣的愛！

《再次初戀》已在「黃Viu」上架，香港觀眾可以免費收睇。

《換乘戀愛2》已於7月15日首播，並逢星期五登陸「黃Viu」。

有人說「初戀永遠是最美好的」，《再次初戀》邀請4對重聚的情侶，在九日八夜的合住時間，選擇再次開啟初戀或是尋找新的戀情。節目主持人金信英都表示「初戀」兩字最令人心動，因為是人生中最純真的愛情。金信英分享了自己的未能開花結果的「初戀故事」，她曾向心儀對象表白多達11次都慘食「檸檬」，結還選擇跟對方斷絕來往，斬釘截鐵不再相見。

在第一、二集中，4對重聚的情侶再次同枱約會難免尷尬，其中一位參加者嚴熙藍直言跟初戀分手後因無法忘記對方，之後再也沒有全心全意戀愛過，令一眾主持人十分好奇她的戀愛故事。當她與初戀男友志明重逢時，情況變成空氣突然變得好安靜、只剩心跳的聲音，搞到金信英笑言好想坐在二人中間緩和氣氛。

至於《換乘戀愛2》繼續找來5對分手情侶同住，並繼續保持原有制度，讓參加者在前度面前認識新對象，同時也看到前度與他人曖昧的場景。《換乘戀愛》之所以大受歡迎，除了因為嘉賓全是高顏值靚女靚仔外，節目亦消除戀愛中的粉紅泡泡，一同與觀眾正視情侶間感情結束的原因，令人產生共鳴。

在第一季裡的「過去式」情侶中，其中一位參加者敏英早前開設個人影片頻道，就間接承認與分手兩年的舊愛周輝復合，引來不少網友送上祝福。既然可以造就圓滿結果，自然令《換乘戀愛2》的期待度大增！

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《再次初戀》內容講述因各種原因不得不分手或放棄彼此的初戀情侶們，各自帶著青澀的回憶、心動與遺憾，透過這次「與初戀重逢」的戀愛真人騷再次相聚。面對着自己的初戀情人，他們會把過去的愛情復燃還是在人群中尋找新的機遇？節目逢星期一晚於「黃Viu」上架；《換乘戀愛2》則是讓5對分手情侶再次重聚，入住同一間屋子朝夕相處，看他們是會找回逝去的愛，還是尋找新愛情的戀愛綜藝，7月15日首播後逢星期五登陸「黃Viu」，香港觀眾萬勿錯過。