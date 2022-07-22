MIRROR新歌放低偶包無懼黑圖　AK溫提演唱會帶多個口罩：會出晒汗

人氣男團MIRROR的12場紅館演唱會《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》將於7月25日（下星期一）展開，演唱會舉行在即，MIRROR順勢推出演唱會主題曲《WE ARE》。在MV中，可見12子零偶包玩到癲，懶理可預見的大量黑圖湧現。



演唱會舉行在即，MIRROR順勢推出演唱會主題曲《WE ARE》。

MIRROR成軍3年多來，由《全民造星》到首度踏上紅館舞台，除了12子努力不懈外，Fans一直對他們的不離不棄、力撐支持亦絕不可少，今次新歌《WE ARE》，MIRROR透過歌聲感謝每一位粉絲之餘，亦約定不論在開心戀愛、寂寞害怕之時，只要有需要，MIRROR都會一定陪伴在側，與大家一起走過高低起跌。MIRROR視《WE ARE》為入場睇演唱會前給粉絲的熱身作，AK分享道：「呢首主題曲係比較開心啲，希望大家入場睇嘅Fans同埋觀眾都能夠感受我哋嘅正能量。編舞方面，Rock Sir特別編咗一段比較Signature嘅舞蹈，唔算好難，希望大家可以跟住一齊跳，一齊開心！」

今次新歌《WE ARE》，MIRROR透過歌聲感謝每一位粉絲之餘，亦約定不論在開心戀愛、寂寞害怕之時，只要有需要，MIRROR都會一定陪伴在側。

歌曲題材夠溫馨又滿滿的正能量，但MV內MIRROR眾人側放低偶包，聯手炮製笑料十足的畫面。Lokman道：「我哋係銀河宇宙守護隊，保衛宇宙和平，但宇宙已經和平咗好耐，所以我哋有工返等於冇工返，因為太無聊，大家就搵嘢做。」而身為MIRROR隊長的Lokman，在守護隊內亦繼續他的隊長角色，並介紹道：「我係好認真、正義凜然嘅隊長，雖然冇嘢做但都會督促隊員做嘢，最後就真係有嘢做喇！」

歌曲題材夠溫馨又滿滿的正能量，但MV內MIRROR眾人側放低偶包，聯手炮製笑料十足的畫面。

這班銀河宇宙守護隊隊員的任務，就是要保衛地球，而Alton則在隊中負上重責！Alton說：「今次遇到嘅隕石問題，係可以透過《石破天驚勁舞拳》呢本秘笈得到答案，而我係帶領大家拯地球！」聽似非常認真的拯救故事，但實情是MIRROR人人都發揮其搞笑細胞，在MV中大放笑彈。Alton續道：「以往會放低偶包拍攝嘅MV有《Ignited》或《All In One》裡面扮鬼臉一幕，而拍攝《WE ARE》時同導演溝通，想今次有啲周星馳嘅舞步，起初做出嚟都太似跳舞，導演想睇落唔似舞步嘅步法，咁先俾大家睇到亂舞嘅MIRROR俾大家睇，所以喺現場就度咗一啲發癲、發狂、發喪嘅舞姿，都幾有Feel！」

若有欣賞過《Boss》MV，都應該記得Edan與Jer相映成趣的搞笑功力，今次他們又再合體，並親自度出瘋狂絕妙的搞笑場口，Edan笑道：「《WE ARE》MV都好適合我哋，繼上次《Boss》之後又再搵我同Jer玩。」Jer也說：「導演一嚟到就話，喂！好掛住你哋兩個孖寶呀！今日都係整返個孖寶先啦！」對於自己度的笑料，Edan亦很滿意，並說：「我哋創作咗好多Scene，真係創作力量同幻想，會嚇你一跳。」

這班銀河宇宙守護隊隊員的任務，就是要保衛地球。

要搞笑，免不了要放低偶包，型格全清，換來的是醜化自己的畫面，但分分鐘會成為製作黑圖的最佳材料，不過Anson Lo一聽到即表示：「黑圖？完全唔介意，因為平時都大把黑圖！」姜濤也說：「我哋平時都會Post大家嘅黑圖。」Anson Lo也認同，更說：「就算我哋以往嘅MV，睇落冇黑圖，但其實喺某啲位嘅0.1秒突然pause，我哋啲跳舞樣都會變咗黑圖。」姜濤即想起自己的「傑作」，指着Anson Lo笑言：「最終極係我Post你演唱會嗰張，屍骨分離。」

Anson Lo回想起也大笑說：「所以我哋已經慣咗，呢個係我哋嘅傳統，有別於對上幾次偏向型格男團風嘅團歌。」雖說放低偶包，但姜濤仍大讚Anson Lo，叫大家留意MV當中細節：「今次係第一次大家都咁癲，《Ignited》、《Boss》都冇咁瘋狂，不過呢個MV最勁係Anson Lo個頭點揈個陰都唔會郁！」Anson Lo聽罷也自豪道：「我係Spray王，ok？！」

被問到當中誰最搞笑，結果Frankie及Jer都大熱當選。

今次MIRROR眾人埋位都參與了小創作，令笑料貫穿全MV，被問到當中誰最搞笑，結果Frankie及Jer都大熱當選，Lokman解釋選Frankie原因道：「皮皮平日係一嘢就中，但佢今日好高功，嘢嘢都中，今日算爆燈！」Frankie聽到讚賞，即謙虛道：「我不嬲都唔覺，你哋開心，我就開心。」Jer當選，但Edan卻酸言：「佢今日懶特別，着單邊，我哋11個都着成件，結果犯連戲問題。」Jer即扁咀回應：「花姐話OK嘅。」二人一唱一和，繼續發揮他們的搞笑本色。

至於Alton見大家談得興起，即笑言自己都落力搞笑，想盡最後一分力拉票，Ian聽見，即起哄道：「佢想要票，畀晒佢喇！」而向來都屬文靜派的Jeremy跟Tiger，均表示已盡力搞笑。忍笑方面，眾人不敢認叻，但身為隊長的Lokman都大讚各隊友：「大家都幾叻，今日大家都好高功，但冇爆蟹情況出現，大家都有一個非常專業嘅演出，俾啲掌聲自己。」

Ian提醒大家睇演唱會前去定Toilet，因為冇廁所位。

《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》下星期一便舉行，MIRROR除了推出新作外，亦不忘提提大家入場備忘，Lokman率先提醒：「背好晒歌詞，聽多幾次我哋嘅歌，順手撐一下Hit Rate。」AK則溫馨提示：「帶多個口罩，因為跟住我哋跳舞會濕晒，另外我哋勁歌熱舞跳到濕晒呢，大家都會好興奮，都會出晒汗跟住濕晒喇，所以要帶定毛巾抹汗。」Jeremy提大家要帶飛，Ian則道：「去定Toilet，因為冇廁所位。」AK聽到即強調：「特別唔好揀佢唱時去廁所呀！」

點撃睇大量MV花絮相：