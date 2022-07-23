張敬軒為學校sing con任評判搵新血　即席搵同學伴奏再encore

張敬軒早前受邀到真光女書院150周年校慶獻唱，反應熱烈，去完女校日前軒仔就殺入男校，到拔萃男書院舉行的校內歌唱比賽擔任評判，除了希望於比賽中發掘唱歌有潛質、音樂方面有talent的同學，為樂壇添加新血，同時亦為自己的音樂label「FITTO Records」搜尋具潛力的新人。

張敬軒殺入男校，到拔萃男書院舉行的校內歌唱比賽擔任評判。

當晚十位參賽者表演完畢後，軒仔便上台說道：「Hello大家好，我係第十一位參賽者。」然後便唱出《俏郎君》，演唱期間，台下已有同學嗌encore，而其實在後台準備時，負責同學早已問軒仔可否encore，軒仔亦爽快答應，唱畢《俏郎君》便應同學們要求，多唱一首《櫻花樹下》。

但唱完《櫻花樹下》，同學們反應更加熱烈，不斷高呼再encore，礙於沒有準備伴奏音樂，盛情難卻下，軒仔便即席問道：「其實有冇人識彈琴呀？可唔可以幫我伴奏？」於是同學們便立即推舉一位同學上台為軒仔伴奏，找到曲譜後，伴奏同學便問軒仔：「張生你唱開乜嘢key㗎？」軒仔笑說：「我乜key都得。」大家便合作了《青春常駐》一曲，事後軒仔對同學謂：「你努力俾心機繼續練琴，如果我開show你再過嚟幫我伴奏。」全場頓時呼歡大叫。

張敬軒對同學仔要求一一答應，唱完一隻歌又一隻歌。

除了encore，紅館的「送禮」環節亦伸延至學校，同學表示因為十分喜歡軒仔主理的綜藝節目「軒公敲碗」，為了答謝軒仔擔任評判，打算向軒仔送上親手製的陶瓷碗作為禮物，但由於製作碗的難度高，所以最後改為碟，不過在禮堂的大銀幕上卻播放出四隻碟的畫面，軒仔好奇問到：「點解我淨係收到兩隻？」同學便跟軒仔悄悄話：「因為另外嗰兩隻炒炒哋。」軒仔回應：「唔怕，我日日啲早餐都炒炒哋！炒吓炒吓就慣㗎啦。」全場同學頓時大笑。