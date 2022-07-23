陳曼娜飛美國探仔積極睇樓　近千萬入市投資海邊屋收租大讚實惠

陳曼娜（Manna姐）在5月底飛到美國紐約探望兒子一家，在當地逗留了一個多月後，Manna姐近日已經順利返港，她在Facebook曬出一家人的溫馨合照，並寫道：「今次美國之旅主的恩典滿滿！我已回港了！感謝主！祈疫情早逝，早通關！大家可以出入輕鬆自由！我再享受踏上愉快的旅程！」



陳曼娜（Manna姐）早前飛到美國探望兒子一家。（陳曼娜Facebook）

Manna姐在接受傳媒訪問時透露此行最開心的就是終於見到兩歲多的混血孫女，原來自孫女出世以來，Manna姐都未曾見過孫女，之前只透過電話視像見面，但今次兩嫲孫初次相見已經非常熟落，Manna姐更大讚孫女非常聰明！Manna姐兒子Allen畢業於名校史丹福及哈佛，現時是美國專責心臟移植外科醫生，事業有成，而Manna姐今次去到美國就住在兒子的大別墅，早前Manna姐就曾曬出別墅的照片，不但空間極大，戶外花園更設有大泳池，環境相當好。

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多年來投資有道的Manna姐，今次趁着美國之行亦有順便在當地睇樓，一向喜歡望海樓的Manna姐，睇中了海邊屋，於是她即出手買了兩間作投資。Manna姐透露兩間屋都是同一個業主，價錢和大小都一樣，面積1,400呎，三房三廁，售價約60萬美元，即不到500萬港元，而她一次過買兩間更便宜一些，一簽約已經有租客，所以她都感嘆這次投資非常實惠，相比之下香港樓價就貴得多。其實Manna姐本身已有不少物業，她現時獨居於紅磡2,500呎豪宅，坐擁無敵大海景！

Manna姐經常招呼朋友到家中作客。（陳曼娜Facebook）