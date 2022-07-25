Frankie回想30歲才入MIRROR哽咽落淚　迷失後見曙光：有咩無可能

人氣男團MIRROR今日（25日）舉行一連十二場的紅館演唱會，晚上八時五十分左右，演唱會正式開始，十二子從天而降全場粉絲嗨爆。陳瑞輝（Frankie）在演唱會中讀白時感動到流淚。

十二子從天而降 （梁碧玲攝）

Frankie表示：「隱形人不是浪得虛名，就好似黑洞咁吸你入去！」Frankie形容就好像訪問及綜藝節目，說慢1秒就會被隊友搶了來說，又會被人批評沒話說。Frankie再說到自己出道時很有抱負，很想影響全部人，很想對世界有貢獻，但慢慢就愈走愈遠，MIRROR的目標變成了自己的目標，自己便愈來愈迷失。

陳瑞輝（Frankie）在演唱會中讀白時感動到流淚 (鄺鈺瑩攝)

Frankie提到MIRROR愈來愈多工作，但自己卻在家中閑著「等運到」，再加上疫情來襲令他生活都成了問題，要向朋友借錢，說到這Frankie已經開始哽咽。當疫情放綬後，Frankie終於有少量的工作回來，如綜藝、電視劇等。Frankie回想：「其實我30歲先由舞蹈員轉做MIRROR成員，其實咩都有可能，點會說服唔到人，點會影響唔到人！」這正正是當初Frankie的目標。Frankie補充一句：「唔好相信自己做唔到！」Frankie更勉勵大家不要放棄！全埸立即為Frankie鼓掌。