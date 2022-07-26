MIRROR演唱會｜完整歌單出爐　有姜糖不滿姜濤為何只有一首solo

撰文：胡凱欣
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人氣男團MIRROR今日（25日）舉行一連十二場的紅館演唱會，隨著第一場演唱會完結後，《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》完整的歌單亦馬上出爐。有粉絲表示為什麼姜濤只有一首solo，覺得分配很不公平，而Ian的粉絲同樣覺得不滿，因為Ian也只有兩首的solo。同時亦有粉絲認為整個演唱會的歌單過份離雜亂，全無章節可言，對演唱會大感失望。

《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》Encore part（梁碧玲攝）

《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》完整歌單：

1. MIRROR《Innerspace》

2. MIRROR《Reflection》

3. MIRROR《All in one》 Rap（Tiger＆Jeremy）

4. Jer《黑夜不再來》

5. Jeremy《半》

6. Frankie《鶴頂紅》

7. Stanley《衝口而出》

8. Jer＆Jeremy＆Frankie＆Stanley《狂人日記》

9. Jer＆Jeremy＆Frankie＆Stanley《九》

10. 姜濤《作品的說話》

11. Jer《人類群星閃耀時》

12. AK《金星女孩》

13. AK《信之卷》

14. AK＆Ian《蝸牛》

15. AK＆Ian《另一個諾貝爾》

16. Anson Lo《King Kong》

17. Anson Lo《Mr.Stranger》

18. Frankie＆MIRROR《無盡》

19. MIRROR《12》

20. MIRROR《神隊友》

21. Stanley＆Tiger＆Lokman＆Jer《Yellow Fever》

22. Stanley＆Tiger＆Lokman＆Jer《黑之呼吸》

23. Stanley＆Tiger＆Lokman＆Jer《收聲多謝》

24. Ian《Distance》

25. Ian《留一天與你喘息》

26. 姜濤＆Stanley＆Tiger《鏡中鏡》

27. Edan《E先生連環不幸事件》

28. Edan＆AL《My Apple Pie》

29. Edan＆AL《Elevator》

30. Edan＆AL《Megahit》

31. AK＆Lokman＆Alton《虎道門》

32. AK＆Lokman＆Alton《道路使用者的有型守則》

33. AK＆Lokman＆Alton《Rebound》

34. MIRROR《Boss》

35. MIRROR《IGNITED》

36. MIRROR《We are》

Encore :

37. MIRROR《一秒間》

38. MIRROR《蒙著嘴說愛你》

39. MIRROR《One and all》

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