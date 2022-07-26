菊梓喬落閘拒談吳卓羲參加《披荊斬棘》：我會支持我嘅音樂

菊梓喬（Hana）在2017年推出的歌曲《忘記我自己》近日在YouTube點擊播放已超過2000萬次，而Hana在YouTube總共上架41條片，加起上來接近過億，Hana成為點擊女王，因此唱片公司今天（26日）幫她舉行祝捷會。

Hana唔敢自稱點擊女王。（梁碧玲攝）

Hana接受《香港01》訪問時說：「好開心，因為我好少睇自己View數，又好少睇留言。前幾日公司話有祝捷會，令我覺得公司好重視我。因為我比較細膽，唔敢睇呢樣嘢，做音樂係希望可以影響到人，所以自己想Keep住呢個初心，唔太介意點擊。」

Hana講到公司相當重視她，但是接下來的工作計劃卻不清楚，「我都唔知，我哋呢啲做細嘅，（演唱會？）都有Plan㗎，希望可以做多啲Live嘅嘢，要問何麗全先生先知，佢近排有啲忙。」

《忘記我自己》點擊已超過2000千萬。（梁碧玲攝）

談到前天（24日）由香港電台與無綫電視（TVB）首屆聯合主辦的《香港金曲頒獎典禮 2021／2022》中Hana在鮑比達即場表演時，被鏡頭捕捉她合著眼，網友質疑她是否睡著，Hana回應：「我點會瞓著咗，咁大個頒獎禮。同埋呢類型音樂真係要閉目欣賞，下次真係要張開雙眼，真係用心聽，不過唔緊要啦。」

Hana將會推出新歌。（梁碧玲攝）

內地綜藝節目《披荊斬棘》正在錄影，作為緋聞女友的Hana，提到吳卓羲也有參加，她即轉移話題說：「我今日參加祝捷會好開心，（會支持佢？）我會支持我嘅音樂。」