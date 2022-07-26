盤點八件演唱會事故　MIRROR開騷釀意外致傷者頸椎骨折癱瘓

人氣男團MIRROR日前（25/7）在紅館舉行演唱會《 MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》第一場，不少觀眾完騷後紛紛表示多次目睹台上險象環生的時刻，而開騷前亦爆出有舞者在最後綵排時發生意外，MIRROR多位成員更發文力撐舞者，其中AK（Anson Kong，江𤒹生）寫道：「第一次係意外，第二次係大意，第三次係疏忽」，到了第二場（26/7）更出現Frankie（陳瑞輝）踏空跌落台的情況，令到不少人關注MIRROR的演唱會安全問題。不過昨日（28/7）MIRROR舉行第四場演唱會時，台中央的大電視突然掉下，兩名舞蹈員被擊中後跌倒在地上，立即送院。

MIRROR演唱會｜阿Mo第四節頸椎骨折癱瘓 今早開始8小時大手術

其實，不少人看演唱會都是為了一睹偶像風采，假如演唱會中真的發生事故，相信是大家都不會想看到的，因此明星偶像都會祈求每一次演出都是Good Show，但是總會意料之外的事，以下盤點出八件演唱會事故，相比之下MIRROR演唱會上發生的事，真是小巫見大巫，亦令人明白到台上台下安全的重要。

點擊下圖看MIRROR演唱會意外及其餘七件事故：